Gușă, despre Laszlo Tokes: "Agent de influență al Serviciilor secrete maghiare, care a avut un rol precis în decembrie 1989"

"Si eu, la randul meu, am simtit in acele momente, eram pe la Campia Turzii, ca as sustine o Revolutie. Am simtit ca am participat la un eveniment de tip Revolutie. Si asa a fost. Cel putin la mine acolo, eram elev de liceu in faza terminala, adica in clasa a XII-a, catre admiterea la facultate. Asa am simtit. Numai ca nu a fost doar asta.

A fost si asta. Dar, mai important decat atat, in aceste discutii de tip geopolitic extern, pe care putem sa le discernem astazi foarte bine, inclusiv din aceasta emisie publica a unui Viktor Orban care este foarte documentat si updatat despre ceea ce s-a intamplat in 1988, in Ungaria si in 1989, in Romania. El stie meserie legat de chestia asta, ceea ce este un avantaj al Ungariei in fata Romaniei, pentru ca are un prim ministru si un lider extrem de activ in a pozitiona Ungaria pe harta, fata de Romania, care nu are acest gen de lideri in acest moment", a explicat Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă: "Jocul care se face astăzi este un joc de primus inter pares"

Apoi a continuat: "Romania nu are nici in presedintele Iohannis, nici in prim ministrul Ludovic Orban, ce sa mai vorbim despre restul liderilor de la partide, lideri politici sau informali care sa doreasca si sa fie in stare sa pozitioneze Romania pe acest joc specific de consolidare in planul reconstructiei europene.

Tot jocul care se face astazi, sa fie bine priceput de toata lumea, este un joc de primus inter pares, adica primul dintre cei egali, pentru ca sa fie importanti, ca e Orban, ca e altul, Iohannis nu prea se inghesuie, in aceasta reconstructie europeana dupa 30 de ani.

Noi nici nu ne-am dat seama de acest lucru. Noi am fost implicati in alegerile de tip prezidential si ne-am incurcat acolo, in timp ce genul de lideri, ca Viktor Orban sau altii, s-au gandit ca la 30 de ani de la evenimentele care au marcat schimbarea lumii in Estul Europei ar putea sa isi consolideze o pozitie de leadership foarte importanta", a spus Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.

Gușă, despre faptul că Parlamentul European va adopta o rezoluție despre Revoluția din România: "Un semisucces. Am vorbit de două ori cu Băsescu, sunt eforturile lui"

Referitor la faptul că Parlamentul European va adopta o rezoluție despre Revoluția din România, Cozmin Gușă a declarat: "Este un semisucces. Iar cel care a facut toata lucrarea... Nici nu imi pare rau, nici nu imi pare bine, sunt eforturile lui din ultimele 48 de ore, pentru ca am vorbit cu el la telefon de doua ori, este Traian Basescu.

Traian Basescu, cel care nu are nicio scuza legat de felul in care a administrat acest Decembrie 1989 din functia de presedinte. Si care incearca acum, in fata istoriei, sa rezolve acest meci al sau cu oamenii care stiu ce s-a intamplat si ce nu s-a intamplat in Decembrie 1989".

Gușă, despre Laszlo Tokes: "Este un agent de influență al Serviciilor secrete maghiare, care a avut un rol precis în decembrie 1989"

Despre discursul rostit de Viktor Orban la Timișoara, în care a vorbit despre o Europă Centrală nouă, dar și despre scânteia Revoluției din România care a fost aprinsă la Timișoara, Cozmin Gușă a spus: "Orban a facut o obraznicie, dar el poate orcand sa prezinte documente ale Serviciului de Informatii maghiar, legat de sprijinul care i-a fost dat lui Laszlo Tokes. El a preferat sa faca din Tokes un erou. Dar Tokes nu este un erou. Tokes este un agent de influenta al Serviciilor secrete maghiare, care a avut un rol precis in decembrie 1989, sa genereze un eveniment in urma caruia daca Ceausescu poate sa pice, sa pice, dar ce era mai important in Decembrie 1989 era ca Transilvania sa ramana pentru scurt timp independenta, in asa fel incat sa fie alipita Ungariei pentru a avea o Ungarie mai mare.

Iar textele publicate azi de Dan Andronic in Evenimentul Zilei sunt fundamentale pentru ca demonstreaza fara putinta de tagada faptul ca pastorul Tokes a fost un agent de influenta platit, angajat al Serviciilor secrete maghiare, care avea rolul sa rupa Transilvania de Romania. Nu aveau niciun interes legat de decomunizarea Romaniei sau de plecarea lui Ceausescu. Aveau interes sa genereze problematica care sa duca la dezlipirea Transilvaniei de Romania si la lipirea Ungariei".

"Asta m-a deranjat foarte tare in aceste zile si faptul ca niciun demnitar roman nu a avut curaj sa discute despre acest lucru. Pe mine m-a dezamagit, pentru ca pe acest fundal al castigarii alegerilor de catre realesul Iohannis, ma gandeam ca poate sa dea un balon de oxigen celor care considera ca Romania poate sa fie un stat unghiular in aceasta zona a Balcanilor", a mai spus Cozmin Gușă.