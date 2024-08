Reporter: Sorin Grindeanu ar fi o obtiune?

Tudose: Sa ajungem acolo. Eu m-am mai exprimat in sensul acesta. Am spus ca pe mine nu ma intereseaza, Sorin Grindeanu este o optiune.

Reporter: Un presedinte PSD care pierde alegerile prezidentiale poate ramane sef al partidului?

Tudose: Dacă pierde din cauze neimputabile lui, asta e. Daca le pierde din cauze imputabile lui - am mai spus-o si ma repet. Ati invocat ultimele 4 alegeri, unde noi am pierdut presedintia. Nu a pierdut PSD-ul presedintia, ci candidatii au pierdut.

Anca Alexandrescu: Vreți să fiți președintele PSD?

Sorin Grindeanu: Nu, vreau să avem un congres liniștit și știți istoria PSD-ului. Stiti cand am avut noi ultima data un congres linistit? In 2001, cand castigase dl Iliescu si Adrian Nastase venise presedinte la PDSR si in acel congres s-a transformat in PSD. Vor fi 24 de ani de cand n-am mai avut un congres liniștit. Asta e ceea ce îmi doresc.