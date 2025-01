"Este exclus, nu am luat niciodată bani de la fundațiile lui Soros, nu simpatizăm cu ideile astea, nu îl vom susține pe Nicușor Dan la funcția de președinte, nu l-am susținut nici ca primar, însă se duce o campanie amplă de denigrare a noastră pentru ca oamenii să nu iasă duminica viitoare la protest, e o frică în anumite instituții de proteste masive pentru că asta arată că au greșit în momentul în care au pus România în rândul statelor dictatoriale, totalitare și au anulat aceste alegeri.

S-a dovedit cât de fricoși sunt și vor să le repete până iese cine vor iei, ne-am realiat la ele, am depus o notificare, avem un meeting foarte mare pentru duminica viitoare, din piața universitatii, vedem dupa anuntul acestui proces cat de tare am fost atacati, la niște posturi de televiziune am văzut că sunt omul lui Soros și că îl susțin pe Nicușor", a declarat George Simion.