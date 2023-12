Diana Șoșoacă a depus plângere penală împotriva lui Simion pentru lovire și alte violențe, distrugere, amenințare și șantaj, totul după ce acesta i-a aruncat telefonul din mână și a jignit-o în plen la adoptarea bugetului pe anul viitor. Între cei doi a fost un scandal monstru.

Simion: Te agresez sexual, scroafo!

Șoșoacă: Nu ți-e rușine mă, violentule!

În plângerea formulată la Parchet, senatoarea susține că jignirile și atacul fizic al lui Simion i-au provocat o stare de temere.

Șoșoacă: Vrei sa ma violezi si sa ma faci scroafa?! Ne dam seama de ce astia fac sex nonstop in Parlament, nu? Toate frustrarile sexuale se regasesc.



Simion: S-a dus sa depuna plangere ca am agresat-o. Mintea ca ne-am vazut noaptea pe la Viena si ca am agresat-o si am intrebat: <<Cum te-am agresat? Sexual?>> Si ar fi dorit dumneaei.

