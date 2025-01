Prezent la Marșul Unirii, organizat cu prilejul a 166 de ani de la Unirea Principatelor Române, Simion i-a acuzat pe liderii actualei coaliții de guvernare că 'au fraudat alegerile, le-au comasat și, pentru că nu a ieșit cum au vrut ei, le-au anulat abuziv'.

'Anul acesta, clasa politică trădătoare a ales să fugă din calea poporului unit și, la fel ca în anii în care am fost închiși în case în timpul pandemiei, să nu vină aici, în Iași, la Piața Unirii, în fața domnului nostru Alexandru Ioan Cuza. Am avut în acești 35 de ani niște conducători nedemni pentru poporul român. Am avut multă durere și multă, multă trădare acolo, în fruntea țării. Dar, dacă acești politruci au ales să fugă din calea poporului unit, mă bucur că, ușor, ușor, sute de steaguri tricolore și mii de inimi de români adevărați vin aici, în Piața Unirii, și vor umple și anul acesta Piața Unirii, și vor face Hora Unirii Neamului Românesc Au fraudat alegerile, le-au comasat și, pentru că nu a ieșit cum au vrut ei, le-au anulat abuziv, iar acum vor să le repete, la fel de abuziv. Mesajul nostru este clar: Ne dorim, la fel ca întotdeauna, ca românii să fie liberi. Ne dorim democrație! Revenirea la normal! Revenirea la turul II de alegeri și un viitor pentru copiii noștri aici, la noi în țară. Dacă politicienii nu au auzit glasul a peste 100.000 de români, care au fost în Capitală pe 12 ianuarie, vor trebui să asculte astăzi Piața Unirii plină, care are un mesaj clar: Turul II înapoi!', a afirmat Simion.

El susține că România, la fel ca partenerii săi 'din lumea liberă, din lumea democratică' își doresc alegeri libere,

'Poporul român s-a trezit, iar numărul mare de patrioți, prezenți astăzi în Piața Unirii, este atât de mare și pentru Ziua Unirii Principatelor, dar și pentru a arăta că ne-am trezit. Nu mai permitem nimănui să ne calce în picioare demnitatea, valorile, identitatea. Nu vom lăsa minți bolnave care ne-au condus până acum să o facă în continuare. La fel ca partenerii noștri din lumea liberă, din lumea democratică, ne dorim alegeri libere, ne dorim revenirea la normal, adică familia compusă dintre un bărbat și o femeie, nu invențiile lor de laborator. Ne dorim credință creștină pe pământ românesc! Și ne dorim ca strămoșii noștri să fie mândri de noi, mândri de acțiunile noastre și mândri de cei care sunt urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnului nostru Alexandru Ioan Cuza și a tuturor domnitorilor Țării Românești, a Moldovei și a Ardealului', a arătat liderul AUR.

El mai susține că românii nu trebuie să mai moară 'pentru războaiele altora' și 'manipulările create de ei'.

'Să țineți minte că aceste steaguri care flutură sus trebuie să fie ținute de oameni demni, care nu trădează, care merg până la capăt și, așa cum au făcut astăzi și au alungat clasa politică trădătoare din manifestările organizate la Iași, o vor face și în spațiul public, fără violență, calm, pașnic, demn, arătând că poporul român nu mai cade într-o manipulare și nu va mai curge niciodată sânge de român pentru războaiele altora și pentru manipulările create de ei, pentru a justifica preluarea puterii de grupuri străine de la Est sau de la Vest. Sunt mândru de fiecare dintre voi, care sunteți astăzi aici și care veți participa la marșul tradițional al Unirii, pe care îl organizăm în fiecare an', a transmis Simion.

Aproximativ 2.000 de membri și simpatizanți ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) participă, vineri, la Marșul Unirii de la Iași, cu prilejul împlinirii a 166 de ani de la Ziua Principatelor Române.

Participanții s-au adunat în Piața Unirii din Iași, după care s-au deplasat în marș către Palatul Culturii. Pe tot traseul, ei au purtat drapeluri tricolore. De asemenea, aceștia au scandal lozinci de genul 'Hoții, hoții!', 'Trădătorii, trădătorii!' sau 'La pușcărie!'.