"Eu inca candidez, dar trebuie sa-mi dau votul cuiva. Pe cine aleg dintre Ciolacu, Ciuca, Geoana, Lasconi?

Pe Lasconi ca are cele mai putine sanse sa intre in turul doi, asa ca nu afectez sansele mele. Cele mai putine sanse: a luat partidul 8% sau ceva de genul asta. Intre timp si-a pus o cruce si cred ca i-a speriat si pe aia care o votau.

Domnu Nicu si Marcel, domnii acestia doi, formeaza un cuplu si ei sunt de nedespartit. Acuma se cearta de ochii lumii. Ei vor sa mai fie impreuna inca 10 ani. Pai, Marcel Ciolacu a avut o crestere culminanta in afaceri. Am vazut ca a inceput de la masini second hand si de la inchisul balconului si a ajuns si are o covrigarie. Asa ca de afaceri am rezolvat.



Copiii ii las lui Orban sa le cante de noapte buna.



Masina (cui va lasati masina? - n.r.) Domnului Geoana ca va ca stie cu parcarile, am vazut.



Catelu (aveti catel? - n.r.) doamnei Lasconi ca ea are si furnicutele de care are grija si e bine.



Si sotia domnului Ciuca ca sa fie protejata, aparata militar. E in regula. Nu ma tem de domnul Ciuca.

Daca ati fi obligat sa va petreceti toata viata pe o insula pustie alaturi de Daiana Sososca sau Kelemen Hunor care ar fi alegerea dumneavoastra?



Kelemen Hunor. Macar invat o limba straina. Fac ceva util: facem jumate-jumate insula - eu cu partea mea, el cu partea lui si macar invat si eu limba maghiara. E o limba frumoasa", a declarat Simon la un post TV.