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Politica· 1 min citire

Generalul Iană vine luni seară la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu - EXCLUSIV

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 09:12
Actualizat31 aug. 2026, 09:17
SursăRealitate Plus

în această seară de la 20:55, puteți urmări dezvăluirile incendiare ale generalului care a rupt tăcerea, într-o ediție explozivă a emisiunii "Culisele Statului Paralel" realizată de Anca Alexandrescu. Generalul în rezervă Nicolae Iană demască în exclusivitate pentru Realitatea PLUS legăturile lui Ilie Bolojan cu afaceristul Constantin Hanț, vizat de o anchetă DNA.

Generalul Nicolae Iană susține că Hanț a apelat la Bolojan pentru a-și consolida influența, inclusiv prin proiecte în parteneriat cu diaspora. Afaceristul ar fi înființat o firmă împreună cu un ucrainean și ar fi urmărit și un contract cu Rheinmetall.

În viziunea lui Iană, legăturile dintre Hanț și grupurile de afaceri ar fi făcut parte dintr-o strategie mai amplă de influență și acces la proiecte sensibile.

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