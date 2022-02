„Am plecat cu gustul amar de la primărie, nu pentru că nu știu să pierd, ci pentru că am fost înlăturată prin furt și manipulare. S-a afirmat în campania electorală că soluția Nicușor Dan va rezolva probelmele Bucureștiului. La niciun domeniu în care au fost promisiuni, nu s-a făcut nimic. În anii viitori bugetul Capitalei va fi și mai mic, s-au sistat proiecte, deci vor rămâne oameni pe stradă. Vor pleca bani către alte capitale cum sunt Budapesta sau Praga. Nu este permis ca un an de zile să nu demarezi lcitația de 300 de milioane de euro pentru înlocuirea rețelei de termoficare, bani europeni obținuți de echipa mea. În cazul STB a avut o realizare - s-a scumpit biletul. Acum, toți cei care l-au susținut, inclusiv reprezentanții mediului artistic, spun că le este cel mai greu. Sumele încasate acum de primărie sunt mai mari, pentru că eu am avut un ultim an de mandat la primărie cu Ludovic Orban care s-a opus foarte mult proiectelor mele. Bani are, dar nimeni nu știe unde se duc sumele. Datoriile de care vorbește se perpetuează. Asta pentru că se merge pe datorie, fiindcă că sumele încasate lunar sunt mici. Spitalele, școlile, muzele, teatrele, vor intra în colaps, pentru că nu vor putea plăti actualele facturi la energie. Gigacaloria pentru iarna viitoare va fi o problemă. Se va tripla, pentru că Nicușor Dan nu dorește subvenția de până acum. A-i lăsa pe cei care nu au venituri în sărăcie lucie, nu cred că pentru asta a fost votat”, a declarat Gabriela Firea în emisiunea „Legile Puterii”.