Gabriela Firea, reacție la anunțul lui Cîțu: Primim cu pâine și sare orice controlor...

”Nu ne temem, orice control este binevenit. Că este ANAF,ITM, DSP, DSV, orice control este binevenit., Nu avem de ce să ne temem. Este bine și pentru noi. Nu a reieșit nici o neregulă și nu are cum să reiasă. Suntem o instituție sub asediu. De când sunt primar am avut cinci premier și cinci miniștri de finanțe, probabil vom avea și al șaselea premier și al șaselea. Îi așteptăm cu ștergar, cu pâine și sare, și să nu facă abuzuri”, a declarat primarul Capitalei.

Precizările vin după ce ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat declanșarea unui dublu control la Primăria București pentru a verifica modul în care instituția a cheltuit subvenția primită de la guvern pentru termoficare.