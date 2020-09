Gabriela Firea: ”Propun un proiect unic în țară: cel mai amplu program de testare în mediul şcolar, așa cum se face în toată Europa”

”Sanatatea este bunul cel mai de pret iar testarea masiva este vitala acum!

In prag de nou an scolar, propun astazi Consiliului General un proiect unic in tara: cel mai amplu program de testare în mediul şcolar, asa cum se face in toata Europa.

Primaria Capitalei va suporta costurile testarii tuturor elevilor care au simptome de infectii respiratorii, precum si tuturor angajatii unitatilor de invatamant din Capitala, cadre didactice sau personal auxiliar, care doresc sa se testeze cu teste Real Time PCR!

Nu sunt uitati nici farmacistii, personalul medical si auxiliar, angajatii din domeniul alimentatiei publice, cei ai firmelor de curierat, din transportul public si reprezentantii mass-media.

Am speranta ca vor vota toti consilierii generali, indiferent de partid, pentru ca sanatatea nu are culoare politica!”, a declarat Gabriela Fitrea la începutul ședinței Consiliului Gneneral al Capitalei.