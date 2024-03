Mai bine ne spune domnul primar general câți bani, fonduri europene nerambursabile, a pierdut pentru celelalte proiecte legate de Glina 2? Câte milioane de euro s-au pierdut din finanțarea lucrărilor la Caseta Dâmbovița? Am lăsat totul la cheie…degeaba! Minciuna are picioare scurte!", a declarat fostul primar general.

Wall-street.ro, 2019: "Erau mai multe contestații, un proces in instanța, care a durat mai bine de 4 ani, au fost presiuni foarte mari din toate zonele, dar împreună cu echipa de la PMB am respectat legislația in domeniu, dar am avut si curajul sa spunem ca trebuie sa începem aceasta investiție", a declarat edilul Gabriela Firea.