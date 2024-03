"Felicit de asemenea, constructorii alături de care am muncit patru ani pentru dezvoltarea celui mai mare proiect de mediu din sud-estul Europei, Aqualia și FCC Construction împreună cu toate celelalte companii care au asigurat asistența tehnică, dirigenția de șantier până la toți producătorii componentelor și materialelor cu ajutorul cărora s-a construit acest proiect", a arătat acesta.

Potrivit fostului edil al Capitalei, Glina 2, respectiv extinderea stației de epurare care nu mai făcea față ritmului de dezvoltare a Bucureștiului, este un proiect pe care l-a găsit blocat când a fost aleasă primar general.

"În primul an de mandat, după 4 ani de litigii în instanțe, am început realizarea celui mai mare proiect de mediu din România, cu o valoare de aproximativ 390 de milioane de euro, finanțat prin POIM 2014 – 2020. Doar așa am ajutat Bucureștiul să mai facă un pas spre marile capitale europene.