Florin Ivan, despre "schimbarea la față" din PNL: Tinerii care vin azi în politică nu-și mai caută mentori, ci stăpâni

Intrebat cat mai respecta liderii de astazi din curentul liberal, din mostenirea parintilor fondatori ai partidului, acesta a replicat: "Avem lideri si azi. In mod declarativ, destul de multi respecta principiile."

"PNL e cel mai puternic simbol politic pe care l-a avut aceasta tara, o efigie, un brand de tara. Din pacate, fata de atunci cand liderii mergeau pana la jertfa personala, absolut toti liderii PNL marcanti dadeau dovada de un patriotism curat, pur, in totala antiteza cu ceea ce se intampla azi. Azi functioneaza lozinca, avem televiziuni unde putem striga, unde putem nega absolut orice. In vremea aceea, pentru tine vorbeau faptele. Din pacate, tot ce inseamna organizatie politica in Romania de azi este creatia unei aglutinari de tip tribal feudal. Tinerii care vin azi in politica nu-si mai cauta mentori, ci stapani, oameni capabili sa le dea ceva. Sunt multi tineri in PNL care nu au nicio legatura cu notiunea de liberalism. Exista scoala politica in PNL, dar depinde ce face", a spus Florin Ivan.

Totodata, liberalul sustine ca, in prezent, "asistam, din pacate, la un asalt, o talibanizare a mediocritatii".

"Sunt foarte multi nestiutori de carte", puncteaza Ivan.

In opinia sa, cel mai mare "pacat" pe care-l face partidul este faptul ca nu accepta mai multe platforme de gandire in interiorul sau.

"Am lucrat cu multi liberali, am avut placerea sa cunosc multi lideri PNL, Horia Rusu, Valeriu Stoica, Crin Antonescu. Cel cu care am lucrat cel mai indeaproape a fost Eduard Hellvig", a mai spus Ivan.

In acelasi timp, liberalul trage un semnal de alarma in ceea ce priveste incapacitatea partidului de a transmite un mesaj maselor de alegatori.

"La noi sunt lideri care nu pot vorbi, nu pot articula trei cuvinte, si atunci ne intrebam ce transmite el maselor... Ne intrebam de ce nu iese lumea la vot. Neincrederea in politica vine in primul rand din ceea ce livrezi", explica Ivan.