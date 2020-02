Florin Cîțu: Agenția de rating Moody’s spune că alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru rating-ul de țară

Cîțu mai vin cu o veste bună pentru guvernul PNL: ,,Agenția de rating Moody’s spune că alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru rating-ul de țară\"\".

Ca să fie credibil, ministrul demis al Finanțelor prezintă și varinta în engleză a anunțului făcut de Moody’s.

"From a credit perspective, holding early elections could bring forward the implementation of a new policy agenda. A freshly elected government with a clear mandate to tackle the country\"s economic and fiscal challenges could from that angle be credit positive” - Moody’s, 13 februrie 2020.