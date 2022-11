Ministrul austriac de Interne a declarat recent că este un moment nepotrivit pentru extinderea Spațiului Schengen, când sistemul frontierelor externe nu funcționează.

Austria devine acum a treia țară, după Olanda și Suedia, care are unele rezerve privind aderarea României, Bulgariei și Croației.

Eugen Tomac spune că ”este un mesaj extrem de îngrijorător, în condițiile în care până acum cu toții ne uitam doar spre Haga. Iată că după mesajele politice primite de la Stockholm, avem o nouă reacție destul de îngrijorătoare, care vine totuși din partea unui om care trebuie să fie în Consiliul Uniunii Europene, la acea ministerială, unde se va decide dacă România, Bulgaria și Croația sunt primite în Spațiul Schengen sau nu. Este o voce care schimbă fundamental întreaga abordare în ceea ce privește procedura de admitere a noastră în Spațiul Schengen, pentru că dacă până acum am avut reacții din partea politicienilor și rezerve din partea unor parlamente, unde spre deosebire de noi, comisiile parlamentare au o autoritate foarte puternică și se impun în ceea ce privește temele de interes european și internațional, iată că de data aceasta avem un membru al Guvernului austriac, un membru care cunoaște foarte bine problematica și ne transmite un semnal deloc încurajator și anume că din punctul său de vedere consideră că extinderea Spațiului Schengen în contextul actual este nepotrivită”, potrivit rfi.ro.

Eurodeputatul PMP critică poziția ministrului austriac de Interne: ”Mi se pare o abordare extrem de egoistă, pentru că noi am fost invitați în urmă cu 11 ani să aderăm la Spațiul Schengen, din rațiuni ce țin de agenda politică a PSD și PNL de atunci s-a suspendat procesul și iată că de atunci nu am făcut deloc progrese. Între timp, UE a avut suficient timp la dispoziție, pentru a-și întări frontierele sau mecanismele pe care le are pentru a proteja frontierele UE și nicidecum România sau Bulgaria nu reprezintă un risc în contextul actual”.