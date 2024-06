"Va scapa din vedere un lucru esential, si anume faptul ca dl. Nicusor Dan nu ar fi putut sa depuna plangere in anul 2023 pentru ca a anunta ca depune plangere a doua zi dupa ce a aparut documentul. Deci, daca dl. Nicusor Dan ar fi fost santajat cu documentul, insemna ca a ascuns acest lucru si abia dupa ce a aparut public a facut aceasta plangere. Intrebarea este cine a facut plangerea in 2023? Cine a ascuns existenta acestui document? Daca Nicusor Dan a stiut, de ce a tinut ascuns acest lucru daca nu avea nimic de ascuns?

Mai mult de atat, faptul ca cei de la Politie ne cer noua sa ne devoalam sursele mi se pare o imixtiune grava in activitatea jurnalistica. Este inadmisibil asa ceva. Noi niciodata nu o sa putem sa spunem sursele, mai ales ca acest document a circulat pe "N" grupuri. Eu l-am primit - am si spus in ziua respectiva - din mai multe locuri, de la oameni care nu aveau nicio legatura cu politica. Deci, mi se pare chiar si o incercare de intimidare.

Cel care ar trebui sa dea explicatii astazi este Nicusor Dan, sa spuna daca a avut cunostinta din anul 2023 de acest document. De ce a facut plangere abia dupa ce a aparut public acest document?

Acum se confirma si teoria mea pe care am spus-o in seara respectiva, si anume faptul ca ei aveau deja pregatit raspunsul. Presa lor - care sustine pe fata pe Nicusor Dan si USR -ul, si toata gasca - a avut deja puncte de vedere de luate de la asa-zisi specialisti pentru ca au iesit la foarte scurt timp dupa ce documentul a fost dat public.

Asta e confirmarea ca ei, de fapt, aveau informatia asta. Politia trebuie sa spuna acum ce se intampla cu acest dosar din 2023", a declarat marti, jurnalista, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Reporter: Daca inca din anul 2023 exista o asemenea ancheta, in anul 2024 tu sa nu vii sa spui ceva in aceasta ancheta? Sa claseze dosarul daca e fals. Ce denota?

Anca Alexandrescu: E si mai grav pentru ca, daca exista acest document dinainte si se facea cercetare asupra lui, e grav ca cei de la CNSAS nu l-au cercetat pana acum. Mi se pare ca e o retea care a controlat, de fapt, informatia pe aceasta tema si confirma, de fapt, ca in spatele lui Nicusor Dan sunt niste personaje care au interese foarte mari.

Eu, in seara asta, o sa si dezvolt subiectul cu USR-ul de aseara, pentru ca am vazut ca e jale mare in randul useristilor care plang pe paginile de socializare, in special jurnalistii care ne acuza pe noi de diverse lucruri, si care sustin pe fata USR. Acum nu mai au nicio jena sa arate acest lucru. E jale ca au doar 8 procente. Asa se intampla pentru ca taticul lor, Florian Colde, are putina treaba la DNA si nu a mai putut sa acceseze butoanele, asa ca, iata, a scazut procentul. Eu sper sa scada sub nivelul de intrare in Parlament in toamna pentru ca deja este foarte clar acest sistem a functionat foarte bine.

Ceea ce se intampla in aceste zile, lipsa de comunicare de la BEC, suspiciunile care sunt legate de tablete, de STS, intaresc si mai mult ceea ce noi am spus. Iata ca nu a fost doar o teorie, nu a fost vorba de paranoia. Este vorba de fapte concrete. Acum astept raspunsul de la MAI, de la Politie. Ce e cu acest dosar din 2023 si, desigur, cel mai important este sa ne explice Nicusor Dan ce se intampla, de ce abia acuma a facut plangerea daca exista un dosar de anul trecut.