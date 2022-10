Liderii coaliției discută miercuri despre revenirea la piața reglementată de energie electrică de la 1 ianuarie 2023, la inițiativa PSD, potrivit unor surse politice.

În cadrul coaliției de guvernare PNL – PSD – UDMR s-a discutat în ultima perioadă despre revenirea la o piață de energie reglementată.

Liderii celor două formațiuni, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, vor avea discuții și despre măsurile actuale. Cei de la guvernare ar urma să aibă o ședință joi.

Preşedintele PSD - Marcel Ciolacu spunea zilele trecute că România ar trebui să revină la o piaţă de energie reglementată pe o perioadă de timp limitată.

„Eu şi colegii mei am mers pe reglementare, fiindcă toată tâmpenia a pornit de la liberalizarea preţurilor haotică. Nimeni nu s-a gândit. Mai mult, fiindcă am avut minte ca lumea, am şi liberalizat şi am şi închis nişte capacităţi de producţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

„În continuare, din punctul meu de vedere, trebuie să revenim pe o piaţă reglementată pe o perioadă limitată de timp. Am văzut şi la Berlin, cei mai mulţi prim-miniştri social democraţi au aceeaşi părere pentru a uniformiza un pic lucrurile şi a staţiona piaţa. Ce greşeală s-a făcut? Noi nu vorbim de compensare şi plafonare ca să faci tu profit de o mie la sută. Statul nu îţi compensează ticăloşia că tu ai speculat această liberalizare haotică şi fără să ai legislaţie secundară făcută. Eu îţi compensez să nu intri în faliment, să îţi menţin media profitului din ultimii 5 ani, până să vină criza”, a mai spus președintele PSD.