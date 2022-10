Prețul energiei electrice ar putea fi din nou reglementat. Cei care nu se încadrează în plafonul de 255 kwh ar putea beneficia de un preț de 1 leu pe kwh, anunță Realitatea PLUS. Măsura urmează să fie discutată în coaliția de guvernare.

Piața energiei ar putea reveni la una reglementată de la 1 ianuarie 2023, pentru o perioadă de doi de 2 ani. Prețurile la energie au explodat după liberalizarea pieței, de la 1 ianuarie 2021, ulterior și din cauza crizei energiei produse de Rusia în Europa, precum și de războiul din Ucraina.

Coaliția de guvernare PNL – PSD – UDMR a discutat în ultima perioadă despre revenirea la o piață de energie reglementată. Se pregătește o nouă ordonanță de urgență, iar gospodăriile ar putea plăti cel mult 1 leu/kWh, indiferent de consum. O ședință a coaliției în care se va lua decizia finală ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare, luni, 24 octombrie, potrivit unor surse politice.

CÂT AM PUTEA PLĂTI PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ - SCENARII ÎN COALIȚIE

- preț fix de la 1 ianuarie la energie

- consumatori casnici vor plăti:

0,68 de lei pentru consum mai mic de 100 kWh

0,80 pentru consum între 100 kWh si 255 kWh

*preț de 1 un leu/kWh pentru consum de peste 255 kWh

- industria mare: pret fix de probabil 1,3 lei/kwh

Sursa: Realitatea PLUS

O Ordonanță de Guvern privind plafonarea prețurilor la energie ar putea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023, dată de la care am putea avea aceleași plafoane, de 0,68 de lei pentru consum mai mic de 100 kWh, 0,80 de lei pentru consum între 100 kWh si 255 kWh și de 1 un leu/kWh pentru consum de peste 255 kWh. Potrivit Realitatea PLUS, Guvernul ar putea acorda o altă facilitate, suplimentară, la prețul de 1 leu pentru cei care depășesc 255 kWh. Pentru industria mare, prețul luat în calcul este de 1,30 de lei. Toate aceste plafonări au fost discutate cu producătorii și furnizorii de energie.