De ce s-a amânat, de fapt, Congresul PSD. Scenariul care dinamitează partidul

Anca Alexandrescu, fostul consilier al premierului Viorica Dăncilă și, totodată, fost consilier al lui Liviu Dragnea pe vremea când acesta conducea PSD-ul, susține că partidul a decis amânarea Congresului pentru că așa-numitul "grup de la Cluj" ar fi pus presiune pentru a-l impune pe Vasile Dîncu în fruntea partidului. Și nu oricum, ci chiar ca președinte al Consiliului Național.

"'Gestul responsabil' de amanare are legatura cu grupul de la Cluj. Blestemul care pare sa urmareasca PSD la nesfarsit. E bine cunoscuta incercarea acesti grupari alaturi de cativa lideri de judet de a-l impune pe Vasile Dincu in conducerea partidului. Mai precis, presedinte al Consiliului National. Ieri insa acestia au mers mai departe si au incercat fortarea situatiei, cerand ca Vasile Dincu sa vorbeasca pe scena Congresului. Justificarea? Intelectualul de care PSD are nevoie pentru definirea identitatii doctrinare a partidului", susține Anca Alexandrescu, într-un material apărut pe realitateadinpsd.net.

Scenariul fostei consiliere a lui Liviu Dragnea pare să fi agitat destul de mult opinia publică, acesta fiind rostogolit în presa centrală. "Cerberul lui Dragnea începe să vorbească", titrează unul din site-urile care a preluat teoria acesteia.

Un amănunt deloc de neglijat este faptul că, membru al "grupului de la Cluj" din care au făcut parte Ioan Rus, Vasile Pușcaș și George Maior, Vasile Dîncu a activat, de-a lungul carierei sale în politică, mai mult din umbră. Perioada sa de glorie a fost în timpul guvernării Adrian Năstase, când a fost ministru al Informațiilor Publice. De acolo a rămas cu eticheta de "ministru al propagandei".

În timp, Vasile Dîncu a fost consilierul mai multor lideri ai PSD și nu numai: de la Victor Ponta la George Maior, fostul șef al SRI, la Mircea Geoană, Gabriel Oprea și Liviu Dragnea.