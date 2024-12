"Eu cred ca in momentul asta trebuie sa analizam foarte bine ce s-a intamplat. E cel mai important lucru, sa fim convinsi ca decizia Curtii este o decizie corecta si pe lege si sa ne pregatim, da, fara indoiala, de un nou proces electoral pentru ca in art. 2 al comunicatului care reia dispozitivul hotararii Curtii, asta spune CCR - ca Guvernul trebuie sa stabileasca un nou calendar electoral.

Asta inseamna ca Guvernul va da o noua hotarare de guvern, data alegerilor si un nou calendar electoral", a declarat Fenechiu pentru Realitatea PLUS.

Pus sa explice daca atunci cand se refera la un nou calendar electoral are, de fapt in vedere tot procesul, respectiv strangerea de semnaturi, validarea, campania electorala primul tur, acesta a raspuns: "Asta trebuie sa ne spuna Curtea. In momentul in care vorbesti de calendar electoral, acesta contine tot: de la data HG care stabileste data alegerilor, pana la data desfasurarii turului 2 al alegerilor. Toate activitatile. Deci, strangere de semnaturi, depunere de candidaturi, validare de candidaturi".

Intrebat daca alegerile ar putea sa aiba loc pana la finalul acestui an, liberalul a spus ca este exclus asa ceva. "Dupa cum stiti, se anunta alegerile cu 90 de zile inainte. Deci nu cred ca putem avea alegeri mai repede de luna martie. Daca actualul guvern isi asuma hotararea de guvern si o da saptamana viitoare, atunci calculati 90 de zile si ajungem in luna martie."