"Nu e momentul pentru un experiment. Avem nevoie in cazul in care guvernul trece de oameni care sa raspunda rapid nevoilor politice. Suntem pregatiti sa ne asumam masurile dificile care urmeaza. Avem nevoie de un Executiv capabil sa-si asume deciziile necesare si sa poata sa actioneze imediat. Programul de guvernare poate parea dur, dar este necesar. Avem nevoie de solutii si masuri imediate pentru criza sanitara. Deja e tarziu si vedem ca mor zilnic oameni. Trebuie sa ne pregatim pentru criza energetica ce poate sa loveasca puternic oamenii in aceasta iarna", a declarat, luni, Dacian Ciolos.

"Cei nominalizati vor explica si vor comunica in detaliu pana la audieri continutul programului pe fiecare domeniu in parte. Speram ca fortele politice din Parlament sa inteleaga urgenta si sa actioneze cu buna credinta. Noi am actionat fara sa facem jocuri politice. Vom actiona in continuare cu onestitate. Nu avem nici cea mai mica intentie sa deschhidem o confruntare politicianista in Parlament. Fiecare dintre ei va vota cu propria constiinta. Nu e momentul de jocuri politice. Solutia noastra e cea care avantajeaza pe toata lumea. Sper sa putem ajunge la pace politica, prin aceasta decizie, si sa evitam sa asistam la convulsii sociale din cauza incapacitatii de a actiona la nivel politic. Daca acest guvern are sau nu sustinere se decide doar prin vot. Sper sa putem organiza audieri si votul cat mai repede, saptamana aceasta. Suntem gata sa transam daca acest guvern va trece sa ne apucam de treaba cat mai repede", a mai spus Ciolos.