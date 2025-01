"Sunt cel putin doua prevederi care pot parea neconstitutionale, daca vor trece in aceasta modalitate. Una dintre ele este aceasta cu restrangerea pentru ziua de duminica a votului pentru cetatenii din strainatate.

Cealalta este si mai grava din punctul meu de vedere: acolo se stabilesc cateva criterii in ce priveste modalitatea in care se poate sustine campania electorala, publicitatea electorala, inclusiv pe retelele sociale.

In mod normal, nerespectarea acestor prevederi de catre actorii politici, adica de candidati, partide politice este prevazuta sub anumite sanctiuni contraventionale. In textul acestei OUG s-a scapat si posibilitatea ca pentru aceleasi fapte sa fie sanctionate si persoane fizice obisnuite, adica cetateni ca mine si ca dvs, cu activitate pe Facebook, Tiktok sau mai stiu eu unde. Printr-o interpretare abuziva a celor care vor aplica OUG e posibil sa asistam la o blocare a libertatii de exprimare a cetatenilor", a aratat avocatul Toni Neacsu.