Fiica fostului deputat Radu Cristescu a povestit într-un interviu cum văd americanii relația cu actuala conducere a României.

Interviu cu Tamila Cristescu. Cum văd americanii relația cu România?

Tamila Cristescu se bucura de funcția de viceconsul până când Oana Țoiu a dispus rechemarea ei. Aceasta a fost prima deciziei a rezistei în calitate de ministru de Externe.

Întrebată cum văd oficialii americani relația cu actuala conducere de la București, fiica lui Radu Cristescu a susținut:

„Îmi pare rău, nu prea o văd deloc. Celor mari, de regulă, trebuie să le atragi tu atenția, ceea ce nu prea se întâmplă. Trebuie să explici cine suntem și ce valori aducem, într-un context unde Europa Centrală nu e mereu pe radarul americanilor. Gândiți-vă că ultima vizită a unui președinte american la București a fost, dacă nu mă înșel, în 2008, când George Bush jr. a venit la Summitul NATO. Pentru o țară „partener strategic”, nu e prea măgulitor."

Nu în ultimul rând, Tamila Cristescu a declarat că oficialii români nu au reușit să clădească o relație cu administrația Trump.

„Am să vă răspund onest. Femeie fiind, am sentimentul că ce face diplomația românească în raport cu SUA aduce a strategia unui amorez care încearcă să intre în atenția unei fete, aruncându-i dimineața, la 5, pietricele în geam. În geamul de la Mar-a-Lago, eventual. Nu ajută prea mult, aș zice." - a transmis fosta diplomată de la Consulatul României din New York.