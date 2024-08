"Este aproape imposibil ca in toata tara sa nu fie 100-200 de oameni care considera ca au fost nedreptatiti. Asta inseamna sa ai curaj sa mergi inainte.

Toata viata m-am ferit de oamenii care nu stiu - cand se intra intr-o zona, cum este acum cu pensiile - cum sa fuga sau sa gaseasca alti vinovati. Oameni buni, reformele aduc si nemultumiri.

Nimeni, in acest moment, in Romania nu a pierdut niciun leu la pensii. Este foarte bine ca dvs, din presa, in fiecare zi descoperiti imperfectiunile unei legi. Este normal sa fie asa.

Dar sa tai capete pentru niste oameni care au avut curajul sa-si asume o reforma, eu n-am sa fac. E cea mai rea si urata abordare a unui om politic daca vrea sa conduca", a declarat sambata Ciolacu.