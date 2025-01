"Stimati telespectatori, de ce este neaparata nevoie noi sa stim? Pentru ca, incetul cu incetul, si presa din Occident, dar si liderii incep sa se prinda si vom trai experienta din februarie 1990 in legatura cu la evenimentele din decembrie. Evenimentele din decembrie, de la inceputul lui ianuarie, Franta, noua revolutie franceza, trimitere la 1789, bla-bla-bla si deodata incept sa apara indoieli cu privire la autenticitatea revolutiei, da? Si ca a fost o lovitura de stat pusa la cale de Armata pentru Iliescu. Bai, si ne-au tocat!

Au sperat ca in luna aceasta se dezumfla candidatul, numai ca el deja - Calin Georgescu - are 40%. Nu numai ca nu s-a dezumflat, dar a crescut pentru ca intre timp s-au dezumflat ei.

Au sporit simpatia fata de Calin Georgescu. Deci, in loc sa-l dezumfle, nu au facut altceva decat sa creasca pentru ca asa este in viata, asa e in istorie: faci calcule, dar nu stii niciodata ce iese", a declarat Cristoiu.