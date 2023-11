"A iesit Ciolacu. Acum stiti cum era caraula in secolul 19? Venea straja, venea caeaula, si striga: "E miezul noptii, te vad, te vad!" Striga dupa hoti ca sa vada hotu' ca e vazut si sa nu mai fure.



Asa si dl Ciolacu si spune "V-am spart! V-am rupt! Vin peste voi!" Si in vami, si in tot cum era Churchill: "Pe mare vom lupta peste tot cu voi".



Daca ai de gand sa faci ceva, atunci taci si faci. Mai ales de aia am dat exemplul cu caraula. Pai tu ii anunti acuma: "Ba, vedeti ca vin peste voi! Deci, aranjati-va sa nu va prind!"



Stilul e PSD-ist. L-am azut la toti. Ciolacu nu face decat sa urmeze linia partidului", a declarat Cristian Tudor Popescu.

