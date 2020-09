Cristian Băcanu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 5: ”De 20 de ani, niște mafioți deghizați în politiruci au pus mâna pe destinele cetățenilor”

”O să vă spun că așa nu se mai poate! Nu se poate ce se întâmplă, de 20 de ani, în Sectorul 5, unde niște mafioți deghizați în politiruci, politicieni, au pus mâna pe destinele cetățenilor. Sectorul 5 a fost, în mod sistematic, jefuit. Altfel, cum să se întâmple tot ceea ce vedem în fiecare zi în Sectorul 5, pe străzi. Cum să se poată ca din banul public primarul, administrația, să plătească anumite site-uri să mintă în favoarea lui? Cum se poate explica altfel că, în cel mai sărac sector din București, avem cuburi cu numele primarului pe toate spațiile verzi? Cum se poate explica altfel faptul că în sectorul 5, practic, au dispărut piețele în ultimii ani? Că administrația plătea pentru un cort la Piața Rahova 30.000 euro și pentru un cort la Piața Ferentari 10.000 euro, în condițiile în care la Piața Ferentari era un singur comerciant? Cum se pot explica toate aceste lucruri?

Eu am venit să vă spun că, începând cu 27 septembrie, din 28 septembrie, lucrurile pot fi făcute altfel. Se poate ca, împreună cu colegii de la USR-PLUS în consiliul local, să avem o bună administrație. Începând cu 27 septembrie, va fi vorba de echipă și atunci vă spun că, împreună cu primarul general Nicușor Dan puem crea proiecte pentru Sectorul 5, care țin de Primăria Capitalei și de Sectorul 5. Dacă vorbim de echipă, din 27 septembrie se poate să lucrăm cu Guvernul României pentru proiecte de infrastructură. Avem nevoie de o centură a municipiului București, Sectorul 5 este sufocat. Avem nevoie de o centură verde a municipiului București. Aceste lucruri pot fi făcute după 27 septembrie”, a spus Cristian Băcanu, candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Sectorului 5.

În discursul său, premierul Ludovic Orban a spus că Sectorul 5 este unul aparte.

”Bătălia pentru Sectorul 5 este o bătălie foarte grea. Fac politică în București din 1992 și pot să vă spun că Sectorul 5 este un sector aparte. Nu am reușit în 2004, în valul alianței DA, în care la Capitală am luat 60 la sută în Consiliul General și nu am reușit să câștigăm, e adevărat, și din cauza unei proaste alegeri a candidatului și nici în 2016, deși exista o conjunctură favorabilă. Sectorul 5 este un sector aparte pentru că, din păcate, felul mizerabil de a face campanie al PSD a reușit să-i ducă în eroare pe mulți locuitori din Sectorul 5”, a spus Ludovic Orban.