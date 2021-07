„Colegii noștri care au grad de Parchet General nu vor să muncească, să simtă presiunea de la DNA, dar și satisfacția muncii de la DNA și DIICOT. Nu vor aplica pentru DNA, pentru că au același salariu. La DNA nu se ia niciun ban în plus, niciun avantaj în plus față de colegii care au grad de Parchet General. Sunt destui colegi care au acest grad, dar lucrează la judecătorii, la tribunale, curți de apel și la Parchetul General. Or, la DNA și DIICOT, presiunea este foarte mare, munca este foarte intensă și atunci este foarte greu să convingem oamenii să vină”, a explicat Crin Bologa, pentru Europa Libera, deficitul de procurori DNA.

„Pe de altă parte, gândiți-vă la atacurile împotriva procurorilor DNA, atacuri mediatice, publice. În momentul în care instrumentăm dosare importante, cu oameni importanți, sume mari de bani, așa cum s-a constatat mereu, până în ziua de azi, este atacată instituția, dar și procurorii și familiile lor. Și atunci, apare o reticență din partea unor colegi să vină la DNA. Dar colegii curajoși vin. Încercăm să-i atragem, dar singura satisfacție pe care o putem da este munca. Munca și rezultatele în lupta împotriva corupției. Altceva nu le putem oferi”, a adăugat el.