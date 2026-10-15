Realitatea.NET
Politica· 3 min citire

Crin Antonescu: Ilie Bolojan și PNL au intrat într-o „mică mare încurcătură”. Ce spune despre votul pentru noul Guvern

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 18:28

Crin Antonescu susține că Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal se confruntă cu o situație dificilă înaintea votului din Parlament pentru învestirea noului Guvern. Invitat la Realitatea Plus, fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că liderul PNL și-a construit profilul politic în jurul mesajului anti-PSD, iar susținerea unui Executiv dominat de social-democrați a provocat reacții dure în rândul celor care l-au sprijinit până acum.

Crin Antonescu: „Ilie Bolojan și PNL au intrat într-o mică mare încurcătură”

Crin Antonescu consideră că decizia lui Ilie Bolojan de a susține un Guvern practic monocolor PSD a generat tensiuni în interiorul PNL și în zona mediatică ce a susținut până acum actuala conducere liberală.

„Ilie Bolojan, ca personaj politic și ca lider al PNL-ului, s-a construit în bula de propagandă care are o singură idee, și anume anti-PSD”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea Plus.

Potrivit acestuia, anunțul privind susținerea noului Executiv a provocat reacții puternice din partea celor care promovau anterior mesajul politic al lui Bolojan. Antonescu afirmă că această schimbare îi pune pe liberali în fața unei dileme, întrucât riscă să piardă atât avantajele politice ale intrării la guvernare, cât și sprijinul mediatic de care au beneficiat.

„Asta dă de gândit, evident, și celor care l-au susținut și îl susțin până acum, Partidul Național Liberal”, a mai spus fostul candidat la prezidențiale.

Tensiuni în PNL înaintea votului din Parlament

Crin Antonescu susține că în interiorul PNL există agitație înaintea votului pentru învestirea noului Guvern și consideră că rezultatul acestuia va fi decisiv pentru evoluțiile politice din perioada următoare.

Fostul lider liberal a afirmat că așteaptă rezultatul votului, dar s-a declarat optimist în privința șanselor ca noul Executiv să fie învestit.

„Eu cred că Guvernul va trece și da, cred că este un motiv de bucurie, pentru că aveam nevoie și aveam nevoie de cinci luni de un Guvern”, a afirmat Antonescu la Realitatea Plus.

Acesta a susținut că, în opinia sa, componența noului Cabinet nu este mai slabă decât cea a guvernelor precedente și a precizat că evaluarea trebuie făcută și în funcție de programul de guvernare.

Antonescu critică atacurile la adresa membrilor noului Cabinet

În intervenția sa, Crin Antonescu a criticat ceea ce a descris drept o campanie de denigrare a persoanelor propuse pentru noul Guvern. El a dat ca exemple criticile legate de bunurile deținute sau de destinațiile de vacanță ale unor politicieni și a susținut că astfel de acuzații sunt lansate fără argumente suficiente.

Antonescu a mai remarcat că unii dintre cei criticați au făcut parte și din guverne anterioare, inclusiv din Executivul condus de Ilie Bolojan.

În opinia sa, acest tip de atacuri poate avea un impact asupra lui Bolojan și a celor din jurul său, tocmai pentru că profilul politic al actualului lider liberal s-a consolidat în jurul mesajului anti-PSD.

Crin Antonescu: USR încearcă să atragă electoratul anti-PSD

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că USR ar putea încerca să atragă de partea sa segmentul de public și de susținere mediatică asociat până acum cu Ilie Bolojan și PNL.

Antonescu a făcut referire și la o postare a lui Cătălin Drulă, în care acesta ar fi vorbit despre un presupus șantaj asupra lui Bolojan, criticând lipsa unor precizări privind natura acuzației.

În concluzie, Crin Antonescu consideră că votul din Parlament va clarifica situația politică, deși și-a exprimat convingerea că noul Guvern va obține învestirea. El a precizat însă că această apreciere reprezintă doar un pronostic.

Crin Antonescu/PNL

De fapt, până la ședința extinsă a Partidului Național Liberal și, de fapt, până în ziua în care se va vota în Parlament. Pentru că domnul Ilie Bolojan și, implicit Partidul Național Liberal au intrat într-o mică mare încurcătură. Pe scurt, Ilie Bolojan, actualul Ilie Bolojan, ca personaj politic și ca lider al PNL-ului, s-a construit în bula de propagandă care are o singură idee, și anume anti-PSD, iar în momentul în care domnia sa a anunțat că, din diverse rațiuni, n-are importanță care sunt reale și care sunt doar de ochii lumii, va vota un guvern care este practic monocolor PSD, din acel moment toată propaganda din spatele său s-a năpustit pur și simplu împotriva sa cu mare violență. Asta dă de gândit, evident, și celor care l-au susținut și îl susțin până acum Partidul Național Liberal, pentru că nu se văd doar în opoziție, lucru care nu e convenabil pentru Partidul Național Liberal deloc, dar se văd și fără sprijinul mediatic din care au trăit până acum și în legătură cu care și-au construit speranțele și chiar și-au făcut, după părerea mea, iluzii. Asta face ca în PNL se pare să existe o anumită fierbere înaintea acestui vot și asta face ca noi să... că noi trebuie să așteptăm rezultatul acestui vot. Eu cred că guvernul va trece și da, cred că este un motiv de bucurie, pentru că aveam nevoie și aveam nevoie de cinci luni de un guvern, pentru că acesta nu este un guvern, dacă ne uităm la numele respective, ca să nu vorbim de carte de program, vom vedea programul, dar dacă ne uităm la numelele incluse, nu este un guvern mai rău decât cele dinainte. Sigur că isteria hashtag anti-PSD de care vorbeam s-a dezlănțuit acum și sunt incriminați pe motive ridicole: unul care e motocicletă, una care are Porsche Panamera, altul că a vizitat insula Mykonos, toți grosomodo acuzați că sunt șefuitori și așa mai departe, fără, evident, niciun argument, că n-au nevoie propagandiștii de argumente, uitându-se că domnul Neașu, domnul Rogobete, domnul Florin Manole, domnul Florin Barbă, sunt oameni care au făcut parte din guvernele anterioare, sunt oameni care au făcut parte din guvernul Ilie Bolojan. Atunci erau buni. Sigur că tipul acesta de propagandă are un efect foarte mare asupra lui Ilie Bolojan și a celor din jurul său, pentru că, repet, din asta s-a construit noul Bolojan și noul PNL. De altfel, mai adaug și că USR-ul deja a făcut pasul la offside și dacă vedeți și postarea domnului Drulă, care ne vorbește chiar de șantaj asupra lui Bolojan, nu ne precizează cu ce era șantajabil Bolojan, care ar fi interesant. Dar deja USR-ul este gata să recupereze această bulă de propagandă, o numesc, în favoarea sa, dar în defavoarea PNL-ului și a lui Bolojan. Foarte interesant, rămâne să vedem. Eu cred că guvernul va trece, dar asta nu e decât un fel de pronostic.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe