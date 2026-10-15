Crin Antonescu: Ilie Bolojan și PNL au intrat într-o „mică mare încurcătură”. Ce spune despre votul pentru noul Guvern

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 18:28

Crin Antonescu susține că Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal se confruntă cu o situație dificilă înaintea votului din Parlament pentru învestirea noului Guvern. Invitat la Realitatea Plus, fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că liderul PNL și-a construit profilul politic în jurul mesajului anti-PSD, iar susținerea unui Executiv dominat de social-democrați a provocat reacții dure în rândul celor care l-au sprijinit până acum.

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