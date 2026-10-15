Crin Antonescu: Ilie Bolojan și PNL au intrat într-o „mică mare încurcătură”. Ce spune despre votul pentru noul Guvern

De fapt, până la ședința extinsă a Partidului Național Liberal și, de fapt, până în ziua în care se va vota în Parlament. Pentru că domnul Ilie Bolojan și, implicit Partidul Național Liberal au intrat într-o mică mare încurcătură. Pe scurt, Ilie Bolojan, actualul Ilie Bolojan, ca personaj politic și ca lider al PNL-ului, s-a construit în bula de propagandă care are o singură idee, și anume anti-PSD, iar în momentul în care domnia sa a anunțat că, din diverse rațiuni, n-are importanță care sunt reale și care sunt doar de ochii lumii, va vota un guvern care este practic monocolor PSD, din acel moment toată propaganda din spatele său s-a năpustit pur și simplu împotriva sa cu mare violență. Asta dă de gândit, evident, și celor care l-au susținut și îl susțin până acum Partidul Național Liberal, pentru că nu se văd doar în opoziție, lucru care nu e convenabil pentru Partidul Național Liberal deloc, dar se văd și fără sprijinul mediatic din care au trăit până acum și în legătură cu care și-au construit speranțele și chiar și-au făcut, după părerea mea, iluzii. Asta face ca în PNL se pare să existe o anumită fierbere înaintea acestui vot și asta face ca noi să... că noi trebuie să așteptăm rezultatul acestui vot. Eu cred că guvernul va trece și da, cred că este un motiv de bucurie, pentru că aveam nevoie și aveam nevoie de cinci luni de un guvern, pentru că acesta nu este un guvern, dacă ne uităm la numele respective, ca să nu vorbim de carte de program, vom vedea programul, dar dacă ne uităm la numelele incluse, nu este un guvern mai rău decât cele dinainte. Sigur că isteria hashtag anti-PSD de care vorbeam s-a dezlănțuit acum și sunt incriminați pe motive ridicole: unul care e motocicletă, una care are Porsche Panamera, altul că a vizitat insula Mykonos, toți grosomodo acuzați că sunt șefuitori și așa mai departe, fără, evident, niciun argument, că n-au nevoie propagandiștii de argumente, uitându-se că domnul Neașu, domnul Rogobete, domnul Florin Manole, domnul Florin Barbă, sunt oameni care au făcut parte din guvernele anterioare, sunt oameni care au făcut parte din guvernul Ilie Bolojan. Atunci erau buni. Sigur că tipul acesta de propagandă are un efect foarte mare asupra lui Ilie Bolojan și a celor din jurul său, pentru că, repet, din asta s-a construit noul Bolojan și noul PNL. De altfel, mai adaug și că USR-ul deja a făcut pasul la offside și dacă vedeți și postarea domnului Drulă, care ne vorbește chiar de șantaj asupra lui Bolojan, nu ne precizează cu ce era șantajabil Bolojan, care ar fi interesant. Dar deja USR-ul este gata să recupereze această bulă de propagandă, o numesc, în favoarea sa, dar în defavoarea PNL-ului și a lui Bolojan. Foarte interesant, rămâne să vedem. Eu cred că guvernul va trece, dar asta nu e decât un fel de pronostic.