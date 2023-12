"Cea despre CTP consemna zicerea lui, slobozită în mod intenționat în Ajunul Nașterii Domnului, că ”Iisus a dezvirginat-o pe Maria din interior. Caz unic: Fiul și-a dezvirginat mama!”, iar cea despre Soros îl arăta pe acesta dezbrăcat pe o plajă, sprijinit de câțiva bărbați, cu comentariile aferente că ar fi o dovadă în plus că miliardarul de 93 de ani ar fi bisexual, aparținând comunității LGBT. Merită să le comentez spre a demonstra anormalitatea consemnată în titlul editorialului, respectiv legătura conjuncturală dintre personaje, unite în proiectul ”Moldova – Republica SOROS”.

CTP este un personaj foarte inteligent, de tip narcisiac, deci extrem de atent și scrupulos în emisia sa publică, cei din presă cunosc bine aceste lucruri și ei nu cad în capcana de a-l considera pe CTP vreun zărghit, așa cum opinia publică majoritară îl categorisește azi pe jurnalist. Se știe deci că zicerile sunt voit provocatoare, pe vremuri erau calculate spre a genera trenduri de opinie populare, de tipul luptei anticorupție, dar în ultimii 2-3 ani CTP a devenit antipopular în mod voit și programat, dar mai ales antiortodox, beneficiind aici de statutul său de ateu, pe care și l-a cultivat în mod public cu precizie, din dorința de a demonstra că el e altfel, dar oricum mult mai inteligent decât gloata, și ca să arate că e și bine pregătit dpdv științific. I-a ieșit și-atunci, îi iese și-acum, e treaba lui! Pe mine nu mă poate însă convinge nimeni că CTP nu e securist, deci acționează la comandă. Când conduci ”Adevărul” atâția ani după 1989, fost ziar al Partidului Comunist Român, devenit al securiștilor după uciderea dictatorului, apoi când ți se face în mod special un alt ziar, ”Gândul”, de unde când pleci ești despăgubit cu sume amețitoare, apoi evoluezi profesional doar pentru entități media controlate de către noua Securitate, de la ”Europa FM” la ”Recorder”, fiind tovarăș cu toți “tolontanii” din piața media, iar acum ești trimis să prestezi la Chișinău, taman în favoarea Maiei Sandu, cum să fii măi CTP-ule, te întreb eu, altceva decât un ”neosecurist”?! Bazat pe aceste considerente, trag concluzia că CTP este pregătit în mod special ca să devină principalul vector public al transumanismului în România, iar emisia lui dură și controlată contra ortodoxiei este menită să-l califice rapid drept satanist/transumanist. Noi n-am avut încă de-a face cu așa-ceva, dar pe modelul din SUA și Occident pe care suntem împinși să-l prizăm rapid, e limpede că ne confruntăm cu o asemenea Operațiune, iar CTP a fost ”Alesul”.

Legat de George Soros, eu n-am avut dovezi că ar aparține comunității LGBT, așa cum am știut în cazul decedatului Henry Kissinger, treabă pe care am consemnat-o recent (Gușă: Homosexualitatea lui Kissinger, protejatul lui Hoover, a contribuit decisiv la decăderea moralo-civilizațională a spațiului euroatlantic! – Solid News). E posibil ca bătrânul miliardar să fie bisexual sau doar să pozeze c-ar fi, e sigur însă că moștenitorul imperiului său, fiul Alexander Soros, este un homosexual ce nici nu-și ascunde acest statut. Presa internațională, în special cea din Ungaria, a consemnat în mod repetat acest lucru, am anexat aici doar două dintre pozele publicate.

Propaganda și eforturile lui Alexander Soros pentru consolidarea LGBT-ismului au fost evocate mai ales în această lună de către cercurile de opinie din jurul Vaticanului, acestea considerând că Soros este cel ce-a avut forța de a-l obliga pe Papa Francisc să autorizeze binecuvântarea cuplurilor homosexuale, prin întâlniri și comunicări derulate în cursul anului 2023. Mai anexez o poză ce-l prezintă pe Alexander Soros în vizită la Vatican în iulie anul acesta, unde s-a întâlnit cu Papa Francisc, beneficiind și de sprijinul unui alt ”cap al răutăților”, anume fostul președinte Bill Clinton, partenerul și protejatul de decenii atât al lui George Soros, dar și al decedatului homosexual Henry Kissinger.

Comentariile jurnaliștilor italieni zic că aceasta e vizita în care s-ar fi tranșat în mod decisiv ca Papa Francisc să vină pe față în sprijinul LGBT-ismului, iar recenta ”Benedictione” papală pentru cuplurile homosexuale este doar consecința vizibilă. Închid bucla descriptivă aici și consemnez legătura cu transumanismul și satanismul, care de-acum știm că sunt promovate chiar de la nivelul suprem al creștinismului catolic.

Așa am ajuns și la numitorul comun dintre CTP și Soros, satanism, transumanism și ”curcubei”, care pentru noi înseamnă proiectul ”Moldova – Republica SOROS”. Nu-l mai descriu azi în detaliu, am tot făcut-o în ultimii doi ani, doar consemnez din nou că șeful de proiect este chiar Alexander Soros, prezentat și perceput ca ”tutore” al Maiei Sandu, dar și faptul că în ultimele luni CTP a devenit un interlocutor privilegiat al presei de la Chișinău, luându-i apărarea fragilei președinte a moldovenilor de câte ori poate, fiind astfel liantul mediatic româno-moldovenesc, jolly-joker-ul patrulaterului de interese ”Alexander Soros – Maia Sandu – Laura Kovesi – Florian Coldea”, un jolly-joker ce musai trebuia să fie perceput ca fiind transumanist/satanist, mai ales prin antiortodoxia sa afirmată în mod apăsat și repetat.

Nu mai zic nimic azi, dar sper că v-am lămurit că dacă mai vorbim despre proiectul ”RO + MD = RO”, realizat cu sprijin american, dar pe mâna lui alde Soros, atunci musai trebuie să luăm în considerare și această componentă de tip satanist/transumanist/LGBT-ist. Și completez cu o zicere neasumată de către cineva anume, dar omniprezentă în folclorul cunoscătorilor: ”Mafia LGBT este mai puternică decât cea a drogurilor!”. Deci avem de ce să ne temem!" a scris Cozmin Gușă.