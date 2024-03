Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, Cozim Gușă a afrmat că, "în mod normal l-aș fi refuzat pe loc, cum am mai făcut-o de-a lungul ultimilor ani și chiar de-a lungul ultimului an".



"N-am făcut-o însă, nu l-am refuzat și i-am promis că îi voi da un răspuns în câteva zile și o să vă explic și de ce anume procedez așa. Când mă uit la George Simion, am așa un sentiment de nostalgie, parcă mă văd pe mine în urmă cu 16-17 ani,. M-au denigrat, m-au hăituit, m-au izolat, iar restul îl știți (...) Simion și alții ca el merită sprijiniți. O să-i dau un răspuns în câteva zile la solicitarea sa, timp în care am fost de acord ca el să măsoare potențialul meu electoral printre al celorlalți candidați anti-sistem", a declarat Gușă.