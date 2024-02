"Nu cred ca va veni Coldea la interviu (cu Anca Alexandrescu - n.r.). Legat de impresie, nu pot sa am o impresie mai proasta despre Coldea decat cea pe care o am deja, ca il studiez si ma bat cu el deja de 18 ani de zile. Telespectatorii vor sesiza acum cine este acest om care a condus Romania ani buni - beneficiind de un presedinte zurbangiu - ma ferer la Baescu - care e acum lasat in pace", a declarat Cozmin Gusa.

Analistul politic a vorbit, in context, despre importanta demersului jurnalistic facut de Anca Alexandrescu, jurnalista plecata fiind intr-un concediu de cateva zile cu copii la festivalul UNTOLD Dubai, si care a aratat, prin intermediul postarilor de pe pagina sa de Facebook, anturajul in care se invarte fostul sef al SRI.

"Ea ne-a dat posibibilitatea sa il vedem pe Coldea Uncoldea - cum ii spun - intr-un mediu de proxeneti, de droguri. Ar trebui sa dea socoteala sefilor sai. Avem posibilitatea sa il vedem astfel. El a zis ca nu trebuie deranjat, ca e cu fiica lui in Dubai. El s-a dus printre drogati acolo cu fiica lui. Asta e scuza. Eu sugeram ieri ca ar trebui asteptat la aeroprt si dus direct la audieri. Ce cauta el cu toate secretele lui in Dubai? Sa negocieze toate secretele? Daca ar fi stat Romania, ar fi asteptat in aeroport si condus la audieri. Un om care reprezinta cea mai mare vulnerabilitate de securitate pentru o tara NATO, el cunoaste toate secretele Romaniei, are geanta doldora de secrete ale statului roman...", a aratat analistul politic.

Intrebat ce crede ca se va intampla dupa acest dialog, Gusa a raspuns: "Se va incerca punerea batistei pe tambal, asa cum se spune. Scandalul e devastator de la Iohannis in jos. Cazul e de o maxima insemnatate. Ne-am pierdut anticoprii - In afara de acesti anticorpi din presa, cum e cazul Ancai Alexandrescu - noi nu mai avem anticorpi. Cei cu dosare se santajeaza intre ei. Acest om, detinator al atator secrete, ajunge sa fie brustuluit in discoteci prin Dubai. Apoi, cu aroganta sa, le nege sau le discrediteaza. Cum se simte o mama cu doi copii ca un om sa o jigneasca, sa o ameninte? Desi ar trebui sa fie luat si dus la audieri la unitatilor lor, cred ca va fi lasat sa scape si pana cand ne vom afla intr-o alta conjunctura".