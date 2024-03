''Am întâlnit astăzi români extraordinari, care locuiesc şi muncesc în zona Barcelonei. Am vizitat un abator al Carniques Celra, care are jumătate dintre angajaţi de origine română. De altfel, compania este cel mai mare angajator de cetăţeni români din regiunea Cataloniei. Cei cu care am discutat mi-au spus că, în această fabrică modernă, au condiţii bune de muncă şi venituri care le permit să trimită bani acasă. Sunt mândri de calitatea muncii lor şi de faptul că produsele pe care le fac aici sunt apreciate pe toate continentele'', a scris Ciucă, într-o postare pe Facebook.



Acesta a discutat şi despre problema obţinerii cetăţeniei spaniole de către românii stabiliţi în această ţară.



''Am discutat, totodată, problema imposibilităţii deţinerii cetăţeniei române în paralel cu cea spaniolă şi i-am asigurat că acest proces - pe care l-am iniţiat anul trecut cu Guvernul de la Madrid - se va finaliza în acest an. Nu au fost tratative uşoare, Spania având asemenea acorduri doar cu vecinii săi Portugalia şi Franţa. Mă bucur nespus că, din acest an, nu vor mai fi nevoiţi să renunţe la cetăţenia română când o solicită pe cea spaniolă. Pentru cei peste un milion de români din Spania, acesta va fi un vis împlinit'', a mai spus Nicolae Ciucă.

Liderul PNL Nicolae Ciucă, alături de liberalii Rareș Bogdan și Lucian Bode realizează un tur de forță în Diaspora în perioada 15-16 martie.

