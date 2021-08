„Stiți foarte bine că în România, în legislație, pentru premier, miniștrii, demnitarii numiți de Parlament nu se face cerere, deci nu am completat o așa declarație.

Nu am adus în discuție acest eveniment cu domnul președinte, el nu a știut. Cât despre domnul Orban, un coleg mi-a spus că i-a arătat această informație acum câteva luni de zile.

Am discutat cu preșdintele, a fost clar, nu e o discuție despre o situație penală. Sunt legislații diferite. Deci, nu se califică.

Nu m-am gândit niciun moment să-mi dau demisia avem o guvernare de dus la capăt, reforme de dus la capăt, un eveniment pe care îl regret, dar nu are niciun fel de efect asupra a ceea ce se întâmplă azi.

Am fost surprins neplăcut de declarațiile celor din coaliție. Nu am văzut discuții atunci când un director CFR i-a lăsat pe oameni în câmp ore în șir, ori când actuali membri ai colaiției își strângeau mâna cu Dragnea. Trebuie discutate în coalișie, nu în public.

Au fost respectate toate procedurile legale la numirea, poate că ar fi trebuit să-i spun președintelui Iohannis, dar atunci nu am considerat.

Cert este că nu trebuie amestecate alcoolul cu condusul. Mi-am învățat lecția, am încercat să uit repede acel eveniment. E nevoie și în România să ne uităm la legislație, pentu ca uitați, în SUA e altfel.

Este un moment de care nu vrei să-ți aduci aminte, nu am mai trecut prin acea situație de atunci. Era o sâmbătă, fusese ziua colegului meu de cameră, de acolo veneam. Am băut îndeajuns cât să depășesc limita legală. Cred că bere am băut, dar nu mai știu cât. Oricum, nu mult, pentru că nu pot să duc mai multe de 7-8 beri. Le-am spus imediat polițiștilor că am consumat băuturi. Am stat până când s-au terminat procedurile. Din ce imi aduc aminte n-am stat chiar 48 de ore, dar cred că am platit pentru tot în închisoare.

M-a costat mult. Mi-am vândut mașina cu 1.500 de dolari și m-am mai și împrumutat.

Ceea ce am făcut eu a fost delict. Acolo există diferențieri. În SUA, nu am avut niciun drept interzis niciodată, mi-am reînnoit viza pentru SUA în 2009, iar de atunci am mai vizitat Statele Unite de mai multe ori.

Referitor la cursurile de reeducare, sunt exact ceea ce cere statul Iowa, în alte state nu există așa ceva. Mergi la niste cursuri în care sunt prezentate situații extreme la care se poate ajunge.

PNL poate avea incredere în mine”, a declarat Florin Cîțu.