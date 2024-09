„Sunt mai bun negociator decât dânsul. Am pornit negocierile cu președinta Comisiei, care nu sunt doar la masă, pe sub masă. Negocierile sunt și în mesajele publice. Eu sunt social-democrat. Cele mai mari probleme ale României sunt în zona asta. Un portofoliu pe muncă, pe locuințe, pe educație. Acel portofoliu are foarte multe componente cu viața reală a românilor. Dacă am reușit să prind și o funcție de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene dintre cele trei funcții, atunci am venit și am spus că negocierea a fost un succes”, a declarat Marcel Ciolacu, la Hotnews.

Șeful Guvernului nu s-a oprit însă aici. Din contră, acesta i-a transmis președintelui că nu a negociat nimic pentru el. "Am dus acolo (la Bruxelles - n.r.) un specialist", a artat Ciolacu.

„Să-mi vină președintele României care trebuia să fie lancea negocierilor, să răspundă la o întrebare ridicată… . Nu poți să faci jocuri meschine și schimburi de mingi ieftine", a mai spus premierul.

Reacția lui Ciolacu vine după ce președintele Klaus Iohannis a lansat, miercuri, un atac la adresa șefului Executivului în legătură cu funcția de comisar european obținută de PSD pentru Roxana Mînzatu.

"Cred că e mai bine să-l întrebați pe prim-ministru cum ne-a spus tuturor că va obține un portofoliu economic la Comisia Europeană și a obținut un portofoliu social care încă trebuie clarificat ce conține", a comentat șeful statului, răspunzând unei întrebări pe marginea acestui subiet.