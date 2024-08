Cat de curand urmeaza anuntul oficial. Deja acesta a fost facut indirect, nu din gura premierului, ci a unui membru al Tineretului Social Democrat, care a participat la videoclipurile care au fost filmate in aceasta dimineata la sediul PSD.

Acesta a dezvaluit faptul ca Marcel Ciolacu si-a anuntat candidatura la Palatul Cotroceni intr-unul dintre aceste videoclipuri, care ar urma sa fie difuzate mai tarziu. Ne asteptam, deci ca anuntul sa fie facut cat de curand.

Pana joi ar mai avea timp Marcel Ciolacu, practic, sa faca acest anunt oficial. Este, de altfel, deja ultimul dintre liderii partidelor care sa isi anunte intarea in cursa pentru Cotroceni.

Putem pune aceasta intarziere pe seama negocierilor care au existat cu Mircea Geoana, dar care au esuat.

Surse din PSD, citate de Realitatea PLUS, au dezvaluit ca inca de aseara premierul a stat de vorba cu 20 dintre cei mai importanti lideri din partid si i-a anuntat ca va intra in cursa pentru Palatul Cotroceni. De altfel, o parte dintre liderii importanti ai partidului stiau acest lucru cu cateva zile in urma. Este, practic, clar ca decizia este luata. Iata ca acum exista si un videoclip care sa confirme acest lucru, drept pentru care nu putem astepta decat sa apara si in spatiul public.

La finalul acestei sapatamni cei din PSD vor avea si un congres in timpul caruia va fi validata aceasta candidatura.