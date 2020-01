Ciolacu îi cere scuze lui Timmermans pentru ”anumite relaţii tensionate”

"Astăzi am primit răspuns şi de la Comisia de la Veneţia, că vor iniţia demersurile şi discuţiile în interiorul Comisiei, la sesizarea Comisiei de monitorizare a APCE. Aş dori să mulţumesc socialiştilor europeni. După mult timp au fost alături de noi şi ne-au susţinut, şi prin vot. Nu am nicio problemă, nu am avut nici în alte dăţi.

În cazul în care PSD în anumite momente nu a avut o comunicare sau a ajuns la anumite relaţii tensionate, atât cu domnul Timmermans, cât şi cu domnul Stanişev, eu o să îmi cer scuze, ca şi preşedinte interimar. Nu am nicio reţinere. În perioada următoare o să fac o deplasare la Bruxelles, unde o să am o discuţii cu mai mulţi socialişti europeni, inclusiv cu persoanele invocate mai devreme", a declarat liderul PSD, vineri seara, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al partidului.