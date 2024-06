Potrivit exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde, lista comună PSD+PNL a obținut un scor politic impresionant de 52%. „Având în vedere rezultatul exit-poll-ului, care ne plasează la 52%, trebuie să luăm în considerare toate opțiunile pentru a maximiza șansele noastre la alegerile prezidențiale din toamnă” a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă e posibil ca PSD și PNL să meargă cu un candidat unic la alegerile prezidențiale, Ciolacu a răspuns: „Din punctul meu de vedere, neavând o discuție în coaliție și cu dl Ciucă, nu este de spus 'Nu' în acest moment unei astfel de variante, mai ales după ce am vazut ca scorul este cu 5 in fata. Electoratul îți transmite anumite semnale”.

„Eu vă spun acum un lucru după ce am vazut votul romanilor, aceasta decizie se va lua in cadrul coalitie. Este exclus ca PSD sa nu aiba un candidat, mai ales ca am castigat si alegerile”, a adăugat acesta.