"Respect separarea puterilor in stat si respect faptul ca fiecare trebuie sa raspunda de ceea ce face. Nu vreau sa intru cu bocancii intr-un stat de drept. Niciodata nu am comentat o decizie a unui magistrat. Niciodata nu am comentat o decizie a Curtii Constitutionale. Niciodata nu mi-a trecut prin cap vreodata ca presedintele romaniei poate sa atace un partid politic. Nu mi-a trecut prin cap ca presedintele Romaniei poate sa atace un lider politic.

Daca vreti o parere personala, domnul presedinte ar trebui sa desecretizeze toate cheltuielile pe care le-a avut in ultimii 10 ani.

Oricum se vor afla. Oricum va veni cineva si le va desecretiza", a spus Ciolacu.