45% dintre cetățenii chestionați spun că vor fi prezenți la alegerile locale din iunie, iar cele mai recente sondaje îl dau pe Cristian Popescu Piedone ca favorit, cu un scor de 45%, urmat apoi de Nicușor Dan, cu un scor de 28%. Candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, este cotat cu un scor de 18%. Toate măsurătorile ar putea fi date peste cap de candidatura analistului politic Cozmin Gușă, dacă va accepta să intre în cursa electorală în urma propunerii liderului AUR, George Simion.

Programele propuse de candidați și strategiile de campanie – o joacă de râsu’-plânsu’

„Treaba cu programele pentru București este o mare și dureroasă ipocrizie. Eu am candidat o dată în 2008 și am avut un program pentru București foarte bun. Problemele bucureștenilor s-au agravat. În 2008, când am candidat, Bucureștiul nu era atât de murdar cum este astăzi, nu era atât de nesigur cum este astăzi, nu era atâta drogangeală cum este astăzi. Toți cei care spun că au un program nu-l aplică. De ce? Hai să spunem că sunt de bună credință toți cei care s-au perindat la primăria București din 2008 încoace, Sorin Oprescu, Gabriela Firea, Nicușor Dan, ajungând într-o funcție care implică mișcarea atâtor fonduri, care implică o complicitate. Vorbim de multe miliarde de euro care se împart în fiecare an unor firme căpușă – știrea este că aceste firme căpușă nu s-au schimbat de când Băsescu a câștigat primăria în anul 2000. Suntem la un aproape jubileu de când aceste firme de casă și așa-zișii tehnocrați din primăria generală nu s-au schimbat. Au tot fost pasați de la unii la alții fără probleme. Deci nimeni nu aplică aceste programe.

Pe Cătălin Cîrstoiu ei l-au vânat acum și el se dezvinovățește că n-ar fi un profesionist, spunând că-și face programul cu mânuța lui. De unde să și-l scrie singur? Că n-are date, nu are cunoștințe, nu a fost administrator, nu este politician, nu știe cum se face jocul. Gabi Firea face și ea pe deșteapta: ‘cam așa ar trebui să se întâmple lucrurile’; păi, Gabi, dragă, nu s-au întâmplat cât ai fost tu primar. Bucureștiul este tot ăla mergând în jos de atâta timp cu fel de fel de promisiuni. De ce? Pentru că este o mafie transpartinică care cheltuiește banii bucureștenilor mereu și mereu, de la panseluțele la suprapreț, la semaforizarea la suprapreț și inutilă, la proiectele care se plătesc, dar nu se implementează (sunt sute de proiecte), până la excursioniștii lui Nicușor Dan. Dacă vreunul dintre colegii noștri de la Clubul de Presă îi va face o interpelare lui Nicușor Dan, pe baza legii informațiilor publice, despre zecile de angajați ai săi în ăștia 4 ani, care s-au perindat peste tot prin lume, spunând că se documentează și n-au făcut nimic, o să iasă zeci de milioane de euro, care nu este o sumă foarte mare pentru București, dar este o sumă inutil cheltuită. Treaba cu programele, pe care vor să le prezinte în campanie, este o treabă inutilă atât pentru Nicușor Dan (care se prezintă în campanie nerealizând aceste programe implementabile, că doar cei care se uită la noi știu că au stat cu apă rece, fără căldură, că stau în aglomerație, că vin șobolanii, dar se lucrează, dom’le…), cât și pentru ceilalți.

Piedone știe foarte bine, pentru că este de 25 de ani în administrația Bucureștiului. Când l-am cunoscut eu, el era consilier la Sectorul 6, la Dan Darabonț. A venit la mine la partid, eram secretar general: ‘să trăiți, am îndeplinit misiunea!’, ‘ce misiune, mă grasule?’, ‘păi uitați-vă la televizor’. L-am trimis la secretară și secretara a venit la mine să-mi spună că Piedone mă roagă să mă uit imediat la televizor, la Prima TV. Piedone se dusese ca să-l facă pe Băsescu mincinos, că eu am spus că Băsescu e mincinos, și a pus în vreo o sută și ceva de gropi câte un Pinocchio (că Băsescu spunea că nu mai sunt gropi în capitală). Bătălie de campanie și în vremurile alea. Piedone cunoaște de atunci toate problemele. E un tip simpatic, dar face show, iar programul cu parizerul, ouțul, pâinea și hârtia de ziar nu ține de cald.

Cătălin Cîrstoiu vrea să joace într-o piesă care nu este a lui. Vrăjeala asta, cu doctorul care merge cu bisturiul la primărie să rezolve problemele, bucureștenii au încasat-o în detrimentul meu cu Oprescu. Din punct de vedere uman și al potențialului, Oprescu joacă în liga națională, iar Cătălin Cîrstoiu e în divizia B, dar se antrenează. Trebuie să joace la promovare și nu prea pare că are șanse la promovare.

Sorin Oprescu a avut un mare avantaj în 2008, că a acceptat sprijinul lui Băsescu. El a fost primarul lui Băsescu, favorizând această clientelă formată din consilierii generali, directorii din primării, ăștia care cheltuie bani aiurea, pe flori, cu proiecte de consultanță. Sorin Oprescu a avut această șansă, că Băsescu l-a sprijinit. Cum? Băsescu, în 2008, când am candidat eu, singura dată, și aveam deja 20 și ceva la sută în sondaje, mi-a trimis vorbă (deși eram certați) că el este de acord să facă un deal cu mine să mă sprijine el și Statul Paralel, în detrimentul lui Blaga, pe care nu-l voia. Eram oarecum amic cu Blaga și oricum nu voiam sprijinul lui Băsescu și l-am refuzat. Atunci Băsescu s-a reorientat către Oprescu, l-a scos de la PSD, după ce-l învinsese în 2000 în campanie, și l-a sprijinit. Iar al doilea avantaj al lui Oprescu a fost că l-a avut șef de campanie pe Miron Mitrea, un om care se pricepe la politică și știe organizare internă de partid și a reușit să-i ofere lui Sorin Oprescu un suport necesar, pe lângă cel al Statului Paralel, pe care l-a avut Sorin Oprescu, de s-a dus cu bisturiul la primărie și atâta de bine a operat acolo, până când a trebuit să fugă în Grecia cu 10 ani de condamnare pentru corupția din primărie pe care a girat-o”.

Despre sondajele nou apărute pe piață, Cozmin Gușă a făcut următoarele clarificări:

„La tine în emisiune sau la Claudiu Giurgea, nu mai țin bine minte, dar înainte de intrarea în campanie a lui Piedone, am spus că el va ajunge ușor la un 40% din opțiunile de vot după ce își va anunța candidatura, dar va avea o problemă, susținerea PUSL, care-i frânează parcursul. Degeaba vrea să pozeze în independent și Ponta vrea să spună că suntem toți proști și că Piedone este independent. Piedone e independent în sensul că nu te poți baza cu el. Adică astăzi faci o înțelegere cu Piedone, mâine a fugit, nu îl mai găsești. Asta e problema lui, în rest fiind foarte simpatic și fiind branduit bine în atâția ani de administrație și fiind, într-adevăr, o victimă a regimului lui Iohannis. Scorul ăsta al lui Piedone atât de mare (+/- 10%, s-ar putea să fie undeva la 35%, dar nu contează, este pe primul loc, ceea ce e important) vine din faptul că el este perceput ca o victimă a lui Iohannis. Omul ăsta a stat degeaba la pușcărie. La pușcărie nu știu cine trebuia să stea pentru morții de la Colectiv, poate cei care au pus focul intenționat, s-a scris în anchetă și a apărut în dosare așa ceva, dar în niciun caz nu ar fi trebuit să stea Piedone. Situația era la fel în toate sectoarele Bucureștiului și în toate orașele și municipiile României.

Ponta îl susține pe Piedone dintr-un soi de solidaritate. Ei nu se înțeleg bine, nu au fost apropiați. Șeful adevărat al lui Piedone este Marian Vanghelie. Piedone de el asculta, și de Cristian Burci și de Miron Mitrea. Ei l-au coordonat pe Piedone de-a lungul carierei lui. Și acum e coordonat de Dan Voiculescu. Dar el beneficiază de acest scor pentru că bucureștenii îl consideră, pe bună dreptate, o victimă a lui Klaus Iohannis, care dorea ‘guvernul meu’ și de aici și Victor Ponta, care a trebuit să plece pentru că ‘au trebuit să moară oameni’ pentru ceva neinvestigat și pentru atâția morți, Dumnezeu să îi odihnească și le transmit încă o dată compasiune rudelor. Ei își amintesc că atunci noi, aici, la Realitatea, timp de 72 de ore noi am luptat și am urlat pentru ca Nicu Bănicioiu, Ministrul Sănătății, și Victor Ponta, primul-ministru, să-i scoată rapid din țară, în timp ce toată presa Statului Paralel spunea că noi ne descurcăm în România”.

USR îl acuză pe medicul Cîrstoiu că nu a gestionat corespunzător criza de la Colectiv, din postura sa de manager de spital, adăugând chiar că lansarea candidaturii sale reprezintă o jignire pentru bucureșteni. Acesta ar fi susținut cu vehemență că spitalele din România sunt suficient de dotate și „au de toate” atunci când i s-a cerut să trimită victimele de la Colectiv în afara țării pentru tratamente de urgență. „Dacă Cîrstoiu a fost implicat în blocarea mersului în afara țării a marilor arși de la Colectiv, înseamnă că a avut legătură cu Statul Paralel din România”, a evidențiat Cozmin Gușă. În apărarea sa, Cîrstoiu a declarat că „în momentul acela, spitalul avea tot ce era necesar pentru a asigura tratamentul cazurilor de urgență pentru câteva zile”. Cîrstoiu ar fi avut mai mult de câștigat dacă ținea un discurs presărat cu critici fondate și bine argumentate la adresa actualului guvern, care nu se mai bucură aproape deloc de susținerea populară, în loc să laude meritele inexistente ale unor reprezentanți ai PSD și PNL care au luat decizii nocive pentru România.

Candidații pentru primăria capitalei s-au filmat în ipostaze care mai de care mai amuzante sau neașteptate, Nicușor Dan pornind o campanie de transplantat copaci, Piedone mâncând parizer alături de muncitori și Cîrstoiu jucându-se cu copilul sau pozând cu Robert Negoiță într-un cadru lipsit de semnificație. Pe scurt, un tablou cu „grădinița de copii, plină de jucării”, cum a descris Cozmin Gușă imaginile. „Ei se comportă ca niște copii. Piedone a făcut acte de-a dreptul grobiene, care nu vor prinde decât la grobieni. Ce-i asta, să mănânci ceapă cu brânză cu parizer cu pâine cu oțet cu muncitorii, ziua în amiaza mare? Ce vrea să demonstreze el? O parte din electorat asta vrea, din păcate. Nivelul publicului și al electoratului a scăzut, dar când o să apară gropile, șobolanii, inundațiile, nici genul ăsta de bucureșteni nu o să-l mai susțină până în pânzele albe pe Piedone. Merge cât merge cu vrăjeala, dar nu va merge tot timpul. Iar cel mai dezamăgitor pentru mine e Cătălin Cîrstoiu, pentru că a apărut acest breaking news luni: ‘Cătălin Cîrstoiu își începe în forță campania electorală!’. Partidul Comasat PSD-PNL a dat peste tot în presă și la televiziuni această știre că medicul Cîrstoiu și-a început campania în forță. Cum? Dând cuba cu băiatul lui în parc. Dom’le, să-i trăiască băiatul, să le trăiască tuturor copiii, dar Cîrstoiu, la statutul lui, din postura de decan al Universității de Medicină și Farmacie, de manager de spital, de om de 50 de ani, atât a avut de spus sau de făcut ca prim pas în campanie? Că se duce cu copilașul în parc, bate cuba și țopăie pe acolo? Putea să vină cu o machetă care să ilustreze cum va arăta Bucureștiul după 4 ani de mandat al său, iar într-un următor episod să ne arate un inel de traversare a Bucureștiului sau o centură ocolitoare”.

Decizia lui Cozmin Gușă cu privire la candidatura la primăria generală a Bucureștiului

La mijlocul săptămânii trecute, George Simion, liderul AUR, a anunțat public faptul că i-a propus lui Cozmin Gușă să candideze ca independent la primăria capitalei, obținând susținerea partidului. Vestea a șocat publicul și a răsturnat toate scorurile de până atunci.

„Mă gândesc în perioada asta, dar treburile au stat în felul următor. Nu vreau să fac un secret din faptul că, de ceva vreme, eu discut cu George Simion și încerc să-l ajut, din același sentiment de nostalgie pe care-l am pentru că atunci când eu aveam nevoie și aveam vârsta lui n-a venit nimeni să mă ajute. Mergeam pe la toate personalitățile publice, aveam și eu 37-38 de ani, și le invitam în PIN, nu voia nimeni să mă ajute. Eu prefer să-l ajut pe el, un om care n-a furat și n-a mințit, deocamdată. Desigur că mai are multe de învățat. Câteva lucruri l-am învățat eu, pentru că am această experiență politică și chiar administrativă, dar el este un tip inteligent și patriot, ceea ce este un lucru foarte important.

Candidatul Mihai Enache este un candidat bun pentru vremuri de pace, nu pentru vremuri de război și nu pentru un partid care a fost aproape abuzat de instituțiile statului român, așa cum a fost AUR. AUR este un partid suveranist, în România nu e voie la suveranism, deși există o largă majoritate a populației care este suveranistă. Ăsta este și motivul pentru care am fost dispus să-l ajut pe George Simion.

George Simion deocamdată mi-a făcut propunerea să candidez ca independent, susținut de AUR, care AUR va face o largă coaliție cu partide mai mici, dar suveraniste toate, lucru pe care l-a încercat și a și reușit să-l facă aseară. Este vorba de partide care sunt nedreptățite, despre partide care trebuie să facă 200.000 de semnături și nu se poate. Eu nu am putut să-l refuz pe George Simion, dar nici nu am acceptat, într-adevăr, rămânând ca el să comande niște sondaje în care să fiu măsurat, să fie limpede că aș putea să câștig. S-ar putea să nu fiu foarte simpatic pentru bucureșteni; data trecută, în 2008, mi-au dat 10-11% din voturi, că venea Oprescu cu bisturiul să rezolve problemele Bucureștiului. Am acceptat să fiu măsurat, deocamdată, și i-am spus că amânăm răspunsul. Eu aș face un sacrificiu personal. Eu am fost în politică, am încercat, m-am luptat cu toți baronii, corupții, cu toți dinozaurii ăștia. N-am avut parte de sprijinul public așa cum trebuia și asta și pentru că am fost contemporan cu epoca lui Coldea, care Coldea s-a ținut de capul meu, a avut multă putere, mai are încă și astăzi. Mi-a fost greu să lupt. George Simion este într-o postură cumva mai favorabilă decât cea în care am fost eu, merită ajutat și problema pe care mi-o pun eu acum este cum să-l ajut și cum să ajut mișcarea suveranistă să poată să echilibreze balanța, pentru că acum pe tot terenul nu sunt decât PSD și PNL, cu Iohannis deasupra, este ceva înfiorător. Se vede, chiar nu mai este stat de drept.

Atunci, avem câteva zile în care el încearcă să facă această alianță, în care face aceste cercetări sociologice despre șansele mele. Dacă pare că am șanse, e posibil să accept această candidatură ca să învingem la București; dacă nu, vom face altă strategie ca cineva mai bun decât mine sau mai simpatic decât mine, dar tot cu un mesaj anti-baroni, anti-mafiotizare, să poată să câștige.”, a dezvăluit Cozmin Gușă.

Sursă: solidnews.ro