Diana Șoșoacă a vorbit, joi, la Realitatea PLUS, despr situația în care se află România în acest moment, după respingerea intrării țării noastre în spațiul Schengen de către Austria, dar și despre un posibil amestec al Ungariei în decizia luată de cancelarul austriac Karl Nehammer vizavi de România.

Întrebată dacă Ungaria poate fi considerată ca fiind un factor în decizia Austriei privind România și de ce și-ar dori asta guvernul de la Budapesta condus de Viktor Orban, Diana Șoșoacă a răspuns: "Eu am avut nenumărate intervenții, am avut interprelări și chiar plângeri penale privind ceea ce s-a ântâmplat prin intermediu serviciilor secrete ungare în România.

O firmă care cumpară în Transilvania - o încercare de achiziție în jurul Lacului Roșu și a Lacului Roșu (per ansamblul său - n.r.). Imediat după ce am făcut această interprelare, persoanele care mi-au oferit informațiile au fost amenințate și sunt de origine maghiară, nu română. Toate se fac prin intermediul acestei societăți ce ține de Ministerul de Externe maghiar.

Toate aceste lucruri se fac împreună cu Austria. Toti si acum se comporta ca si cum imperiul austro-ungar s-ar putea reconstrui. Uitati-va cum se face o maghiarizare fortata.

Nu exista interes de intrare in Schengen. Schengen e o moneda de santaj. Austria e o tara foarte saraca. Ei au doar ape, se bazeaza doar pe turism. Mergeti si vedeti!"

Întrebat cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Răzvan Nicolescu, care a afirmat că OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate să rămână în România, deoarece compania Petrom nu poate opera într-un mediu în care este boicotată, parlamentarul a răspuns: "Cat a fost ministru (dl Nicolescu - n.r.) de ce nu a sesizat aceste probleme, de ce nu a facut lobby pe la Bruxelles, pe la Washington privind interesele Romaniei? Vreau sa il intreb cat a pierdut Romania prin legea 555 din 2 decembrie 2004 privind privatizarea Petrom. Noi acum ca si stat mai avem 20% actiuni in Petrom. De ce nu e in stare Guvernul Romaniei sa cumpere restul de actiuni si sa devina proprietar?"

Senatoarea a precizat ca, in prezent, la Camera Deputatilor exista o initiativa legislativa depusa de ea prin care cere abrogarea legii prin care s-a privatizat Petrom-ul. Ea spune ca initiativa are toate rapoartele depuse si ca trebuie doar introdusa pe ordinea de zi a Camerei. Daca ar intra la vot si ar primi un vot pozitiv, atunci legea se abroga, se desecretizeaza contractul Petrom "si intr-o zi acesta poate sa revina in posesia statului roman".

Revenind la subiectul votul negativ al Austriei privind intarea Romaniei in Schengen, Diana Sosoaca a fost extrem de punctuala in argumentatie.

"Schengen inseamna tranzit fara frontier. Ce voiati sa va spuna - ca vor sa refaca imperiul austro-ungar? Ca vor sa ia Transilvania? Ca vor sa ne ia petroul si padurile? Nu vedeti ca sutem sclavi pe plantatie?

Schengenul nu e o favoare, e un drept. Poporul roman nu consider ca e umilit. El se prezinta demn in aceasta problema. Austria, ca si toata UE, joaca la cacealma. E un aranjament. Mereu cand s-a decis ceva la nivel european, s-a votat. E vorba de cea mai bogata tara in resurse din UE, Romania, iar Schengen e moneda de schimb", a aratat parlamentarul.

Diana Sosoaca a comentat, la Realitatea PLUS, si „rezumatul" privatizării Petrom, facut zilele acestea de fostul premier Adrian Nastase, pe blogul sau.

"Cat tupeu sa ai dupa ce ai dat productia de petrol si de gaze a Romaniei si vii acum sa spui (...). Din ce spune Nastase in acel articol sunt niste clauze care daca ar fi desecretizate, ar crea niste prejudicii unor societati. Cum e posibil ca dupa atatia ani de zile sa vii si sa spui aceste lucruri? Nastase nu a spus si de spagile de atunci?

Inteleg sa boicotezi OMV, dar Petrom, cand statul roman are 20% din actiuni?", a mai spus aceasta.