Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, că a dat instrucţiuni misiunilor diplomatice din Ucraina potrivit cărora membrii de familie ai angajaţilor care vor să părăsească ţara pot să facă acest lucru, dar "situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic".

El a afirmat la un post TV că, după discuţiile recente de la Bruxelles, a reieşit că niciunul dintre statele membre UE nu a arătat că doreşte să-şi evacueze personalul diplomatic.



"În schimb, am arătat şi eu la rândul meu, deci am spus acest lucru şi am şi dat instrucţiuni în acest sens la misiunile noastre din Ucraina, dacă există membri de familie care doresc să plece, deci tot pe bază voluntară, sunt liberi să o facă. Dar în acest moment, situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic", a spus ministrul. A