Calin Georgescu: Se vede ca toate convorbirile mele sunt interceptate. Totul. Deja e un abuz culminant. Justitia nu exista in aceasta tara. Este cel mai corupt sistem - justitia.



In primul rand, Eugen Sechila. Este un om ultra demn. N-am sa ma dezic de el niciodata, in viata mea, indiferent in ce situatie as fi.

Despre Potra, nu-l cunosc, dna Alexandrescu. Nu-l cunosc ca sa spun ca-l cunosc pe un om. N-am cum sa-l cunosc. Spun ca l-am intalnit cu pozele facute la vremea ea. Bun,d e acord. Nu e treaba mea. Ce pot sa va spun e ce am aflat despre el si ceea ce nu stie lumea. E ca acest om a dat o paine nu la sute, la mii de oameni din tara asta care sunt rejectati de sistem, care au dorit sa slujeasca tara ca militari si care nu au putut sa o faca fiinca sistemul nu i-a dorit fiindca isi iubeau tara. Ei aveau nevoie de lichele. Cei care s-au strecurat in Armata sunt vai de ei cum sunt constransi si expulzati de acolo. Despre asta este vorba. Omul asta a reusit prin ceea ce a facut in alta tara sa le dea bani printr-o munca ca sa-si plateasca pensiile, gazele, lumina, intretinerea, ce s-au imprumutat la banca, si sa-si creasca copii. Are o fetita cat de curand va veni pe lume. Cu ce a gresit: ca si-a iubit tara? Isi duce copiii in fiecare duminica la biserica. Cu ce a gresit?

N-are nicio legatura. E vorba de Legiunea Straina care n-are nicio legatura cu legionarii.

Anca Alexandrescu: Aveti simpatii legionare ca sa lamurim si asta? In continuare se spune ca sunteti legionar.

Calin Georgescu: Nu am de a face cu asa ceva. Ma intereseaza demnitatea umana. Cand un om a fost demn pentru mine a fost erou, asa cum e si Eugen Sechila. El si garzile mele de corp sunt niste eroi. Ei,d e fapt, nu ma apara doar pe mine. Ei apara un popor intreg. Cu ce am greist? Ca am ridicat o tara care isi vrea demnitatea sa nu mai stam in genunchi in fata Occidentului, asa cum a stat toata clasa politica? Chemarea n-a fost doar pentru poporul roman, a fost si pentru clasa politica.



Rog inca o data institutiile statului sa opreasca abuzurile si presiunile la comanda politica, si rog sa se trezeasca si sa-si arate demnitatea. Mai sunt judecatori si procurori care au demnitatea profesionala si umana. Nu Calin Georgescu e problema in Romania, ci coruptia. Ati vazut si voi ca s-a oprit emisia la Realitatea, un abuz de neimaginat. Pentru ce? Care este cauza?



In clipa cand vorbesti nu esti bun. Chiar au ajuns sa faca ce vor ei? Pai poporul roman e dat la fund si mai exista? Daca dictatura domneste, noi ce facem? Putem sa-i lasam sa faca ce vor?