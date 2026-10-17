Bolojan cere în ședința PNL susținerea Guvernului Niculescu. Liberalii, divizați: filiala Iași vrea alegeri anticipate - STENOGRAME

Publicat 17 oct. 2026, 14:12 Actualizat 17 oct. 2026, 14:19 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan le-a cerut colegilor din PNL să susțină învestirea Guvernului Luca Niculescu, într-o ședință marcată de divergențe între liderii liberali. În timp ce Bolojan a făcut apel la responsabilitate, filiala PNL Iași a decis în unanimitate să nu voteze noul Executiv și să solicite alegeri anticipate.

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