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Politica· 2 min citire

Bolojan cere în ședința PNL susținerea Guvernului Niculescu. Liberalii, divizați: filiala Iași vrea alegeri anticipate - STENOGRAME

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

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Scris deDarius Stănescu
Publicat17 oct. 2026, 14:12
Actualizat17 oct. 2026, 14:19
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan le-a cerut colegilor din PNL să susțină învestirea Guvernului Luca Niculescu, într-o ședință marcată de divergențe între liderii liberali. În timp ce Bolojan a făcut apel la responsabilitate, filiala PNL Iași a decis în unanimitate să nu voteze noul Executiv și să solicite alegeri anticipate.

Ilie Bolojan, apel la responsabilitate în ședința PNL

Ilie Bolojan a luat primul cuvântul în ședința liberalilor și a prezentat problemele urgente cu care se confruntă România. În intervenția sa, acesta a pledat pentru susținerea noului guvern, invocând responsabilitatea pe care PNL o are în actualul context politic.

Bolojan a subliniat că liberalii reprezintă cel mai mare partid rămas în guvernul interimar și că acest statut implică o responsabilitate sporită în privința deciziilor care urmează să fie luate.

Încep cu o scurtă prezentare a situației politice. Suntem la peste cinci luni de zile de când guvernul pe care l-am condus a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR. De atunci suntem în această stare de provizorat, ceea ce a presupus capacități limitate de a acționa, având în vedere prevederile legale. Dar a fost o perioadă în care a trebuit să gestionăm finalizarea programului PNRR și crizele pe care le-am avut în această perioadă, cu tot tot ce a însemnat ăsta: efectele războiului din Golf, creșterea prețurilor la combustibili, seceta, care a făcut ca 20% din producția noastră de energie să nu mai fie produsă la Cernavodă și toate efectele pe care le-am avut în această perioadă. Ca efect al acestei situații și acelor cinci luni de zile, am ajuns, din punct de vedere al funcționării instituțiilor statului, pentru că unele instituții sunt într-o situație de funcționare la limită, din cauza nealocării fondurilor de bugetare care să le acopere funcționarea în condiții normale până la sfârșitul anului. Această nealocare pune în pericol funcționarea cel puțin o rectificare serioasă de buget, care nu poate fi făcută prin ordonanță de urgență de către un guvern interimar, ci ar putea fi făcută în anumite situații complicate prin intermediul Parlamentului, dar dat fiind complexitatea unei rectificări de buget, o trecere printr-o situație fără un acord politic serios e de natură să compromită rectificarea și cei care sunteți parlamentari știți ce înseamnă acest lucru. Avem câteva situații foarte complicate a căror amânare poate crea situații grave. Vă voi da câteva exemple ca să înțelegeți. Unitățile de primit urgențe în mod iresponsabil, din prostie sau din premeditare, ministerul sănătății, la început a alocat sume total insuficiente pentru funcționarea acestor unități. Vă dau două exemple ca să mă înțelegeți: în 2025, în alocarea inițială, cea mai mare unitate de urgențe din România, la Spitalul Floreasca, avea peste 10 milioane lei alocare, ca să poată să se închidă anul i-au mai fost alocate câteva milioane, iar anul acesta a avut o alocare de sub 5 milioane. Deci la jumătate față de alocarea din 2025, deși i-au mai trebuit adăugate câteva milioane.

— a declarat Ilie Bolojan în cadrul ședinței PNL

PNL Iași respinge susținerea Guvernului Luca Niculescu

Poziția lui Ilie Bolojan nu este împărtășită de toate organizațiile partidului. Filiala PNL Iași, condusă de Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Guvernului Luca Niculescu și cere organizarea de alegeri anticipate.

Decizii similare au fost luate și în alte filiale. Lideri din teritoriu sunt pregătiți să îi solicite lui Bolojan respingerea propunerii de premier înaintate de președinte.

Aceste poziții conturează o dispută internă privind direcția pe care partidul ar trebui să o urmeze la votul de învestitură.

Ce variante discută liberalii pentru votul de învestitură

În ședința PNL sunt analizate mai multe opțiuni privind votul pentru noul Executiv:

  • susținerea Guvernului Luca Niculescu printr-o decizie comună a partidului;

  • respingerea învestirii;

  • lăsarea votului la latitudinea fiecărui parlamentar liberal.

Decizia finală va influența numărul de voturi pe care Luca Niculescu se poate baza în Parlament. Rămâne de văzut dacă liberalii vor menține poziția de susținere exprimată anterior în grupurile parlamentare reunite.

Mesajul transmis de Bolojan la precedenta ședință de guvern

La finalul ședinței de guvern din ziua precedentă, Ilie Bolojan le-a transmis miniștrilor demiși că aceea va fi ultima reuniune a Executivului la care va participa.

Mesajul sugerează că Bolojan se așteaptă ca noul cabinet să obțină voturile necesare învestirii, deși poziția finală a PNL nu fusese încă stabilită la momentul discuțiilor.

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