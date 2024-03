"Am decis sa facem astazi o reuniune pentru a discutat sustinerea dnei Gabriela Firea. In opinia mea de cetatean al Bucurestiului, dar si de analist politic, constat ca in momentul asta exista 4 candidati solizi, ceea ce este bine pentru Primaria Capitalei. Doi dintre ei sunt Nicusor Dan si Gabriela Firea, care cunosc foarte bine problemele Bucurestiului. Amandoi si-au inventariat probabil lucrurile bune, lucrurile rele pe care le-au facut si ei sunt cei care sunt candidaturi solide.

Alte coalitiii sprijina, de asemenea, nu se stie cine. Avem unul anonim de la PNL-PSD, un domn sau o doamna - nu stim inca sigur si nu inteleg de ce lungesc lucrurile astea. Si mai e dl Piedone. Va fi o batalie stransa.

In opinia noastra, sansa o au cei doi care au mai avut un mandat (Nicusor Dan si Gabriela Firea - n.r.). Sunt cunoscuti de bucuresteni, stiu sa administreze. Au facut lucruri bune, au facut si greseli si le identifica si vin sa propuna bucurestenilor solutii si un alt drum", a declarat luni, la Realitatea PLUS, comentatorul politic Dorin Iacob.

