Virgil Guran, liderul senatorilor liberali cosnideră că Florin Cîțu are două opțiuni, în ultimul scandal apărut. Ori plătește datoria către bancă, ori lămurește care este situație cu acel credit.

„Este clară situația că au existat costuri mari. Mâncare, cazare, chiar și plimbările cu avionul. Cred că răspunsurile trebuie să le dea Cîțu. Probabil că a avut de la părinți, habar n-am, nici nu-l cunoșteam pe vremea aceea. Fiecare dintre noi trebuie să ne plătim datoriile. Am înțeles că nu își mai aduce aminte. Trebuie să-și aducă aminte și să rezolve problema. Sunt lucruri pe care nu le uiți. Sunt probleme pe care nu ar fi trebuit să le uite. Nu vom comenta prea mult pentru că suntem într-o competiție internă pentru poziția de șef al partidului. Mai ales că se vehiculează des că echipa Orban are amestec aici. Alina Ghorghiu e jurist de meserie, pricepe mai bine sistemul. Probabil are date. Dacă are această datorie, trebuie să o plătească și să se rezolve problema. Altfel, să iasă și să spună că nu are nimic de plătit. El tebuie să lămurească treaba, noi nu vrem să implicăm trecutul lui în competiția pentru șefia PNL. Azi e ședința de Coalție, Orban va discuta cu Cîțu. Dacă nu ajung la o concluzie, votul din Biroul Politic Național va fi hotărâtoare. Important este să vedem dacă există capacitatea de a conduce ministerul de Finanțe, și cred că Dan Vîlceanu este capabil. Totuși, trebuie să existe un vot al partidului. Să vedem ce iese din întîlnirea Biroului Politic Național”, a declarat Virgil Guran.

Aurelian Bădulescu, liderul consilierilor PSD din Primăria Capitalei spune că Florin Cîțu a avut bani destul să stea prin SUA din partea familiei, care este foarte apropiată de familia Isărescu și se pricepe la business.

„Acum aflăm că e și rău platnic. Răsfățatul domn Cîțu a avut bani de la familie. Mama lui e apropiată de familia Isărescu. Urât este că nu-și mai aduce aminte că are bani de dat la bănci. Ne arată că îi lipsește probitatea morală. Este evident că Dan Vîlceanu e un traseist politic. Este evident că familia lui a făcut afaceri cu statul. Nu am susținut pe nimeni din preajma mea să beneficieze de anumite priorități atunci când face afaceri cu statul român. Până acum, vorbeam de o alianță, cea mai cinstită și curată. Cam ăștia sunt cinstiții și curații de la putere”, conchide Bădulescu.