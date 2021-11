„Este stilul lui Ponta. Nu știe ce să mai facă să redevină important. Pe Ponta nu îl mai bagă nimeni în seamă, el nu mai are ce oferi, nici celor de la PSD și nici României. Și-a consumat ceea ce avea de spus în politică. E jenant să te duci în condițiile astea la sediul PSD. Nu cred că l-a chemat acolo Ciolacu, ci a făcut-o prin intermetiul câtorva interpuși pe care îi mai are la PSD. Sunt doi oameni acolo, la PSD, foști moderatori, Radu Herjeu și Gabriel Tufeanu, apropiați lui Ponta, care au apărut pe lista de nominalizați pentru conducerile Radio și TV. Cred ca vrea să-și impună oamenii prin diverse tertipuri. El este zero ca politician. Ponta nu are niciun ascendent asupra lui Marcel Ciolacu. Are o amiciție cu Sorin Grindeanu, cu care sa legat de scaun cand l-a dat afară Dragnea. Are o relație destul de apropiată și cu Firea, dar asupra lui Ciolacu nu are influență. Cred că Ciolacu nu va face ce zice Ponta și nici altcineva”, a declarat jurnalista.