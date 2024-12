"Am informatii certe ca membrii si cei din condcerea PSD sunt amenintati cu arestarea si cu dosare penale daca nu sustin Elene Lasconi si ceea ce li se recomanda de la la Washington, de la Bruxelles sau de pe linia Soros. Este foarte clar ca tot acest val pe care il vedem de sustinere pentru Lasconi vine din zona Soros, ONG-urile care sunt finantate de ani de zile de Soros, personalitatile asa-zis publice si culturale care sunt abonate la aceste ONG-uri care primesc finantari de la fundatiile Soros.

Interesele economice ale lui Soros s-au vazut peste tot. A castigat Donal Trump in America desi au vrut sa-l aresteze, i-au facut sute de dosare, au incercat sa plateasca judecatori care sa-l aresteze; au incercat sa-l omoare. Cumva, se intampla acelasi lucru si astazi in Romania.

Eu am incredere in poprul roman, am incredere in inteligenta si echilibrul poporului roman si in responsabilitatea multelor persoane care sunt plasate in isntitutiile statului si care vor avea responsabilitatea sa pastreze democratia si statul roman neatins de aceste ingerinte", a declarat, vineri, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Jurnalista a dat asigurări că se va menție pe poziție în acetse ultime ore înaintea scurtinului de duminică, menționând că nu poate să stea departe "în aceste zile de acest atac mârșav la adresa ordinii constituționale și a statului român".

"Diseara, de la ora 21.00, voi fi din nou in platou la Culisele Statului Paralel pentru ca nu pot sa stau departe in aceste zile de acest atac marsav la adresa ordinii constitutionale si a statului roman. Voi fi pe baricade in asa fel incat roamanii sa nu fie speriati, sa nu fie intimidati si sa fie in permanenta la curent cu adevarul", a mai spus Anca Alexandrescu.