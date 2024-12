"Vreau să-l felicit pe Gabriel Oprea, o felicit și pe Alexia Ditcov pentru interviu, sper să mai facă și altele pentru că mai are multe de spus, îl încurajez. Voi ăștia care ați stat în sufragerie, eu nu am stat nici în sufragerie, nici n-am interacționat cu Coldea, cu Kovesi... Când i-am spus lui Ponta, atunci când am constatat că se duce la bilanțul lui Kovesi, i-am spus: "Ce facem, că oamenii care au votat cu USL... au zis că ai pus-o pe Kovesi, acum te duci să o mângâi și pe creștet?" Și mi-a zis: "Dacă nu înțelegi interesul echipei pleci acasă."

Nu pot să uit nici momentul când Dan Andronic a venit în biroul meu de la Palatul Victoria și mi-a povestit cum împreună cu Sebastian Ghiță s-a văzut cu Coldea și l-a rugat Coldea să-l ajute pe Ponta. După o anumită perioadă, când Ponta s-a certat cu Ghiță și cu Coldea și le spunea "Nu mai arestați oamenii din partid că mă lăsați fără partid"... Că Ponta a știut, oricât s-ar da el lebădă acum... Ar trebui toți să vină, dacă au curaj, Andronic, Ponta, aici la Culisele Statului Paralel, să ne uităm ochi în ochi și să vedem dacă aveți curaj să spuneți adevărul. N-am jucat nici tenis cu voi, mă țineau departe că eu eram cu gura mare. Să vină Ponta să povestească și cum mi-a dat materialul ăla despre procuror și cum l-a sunat Coldea după aia și i-a spus: "De ce i-ai dat tu lui Alexandreasca și ai trimis-o la Antena 3 să dea documentul?" El îmi spusese să-l dau în altă parte.

Toți băieții ăștia care se dau azi că au sânge în instalație și au devoalat ei Statul Paralel și sufrageria, toate poveștile astea... Mie mi-ar fi rușine în locul vostru. Nu am nicio chestie personală, contrar mizeriilor pe care unii le varsă în spațiul public despre mine, nici cu Andronic, nici cu Ponta, dar am o problemă cu jigodiile care s-au folosit de toți și acum vor să pară domnișoare. Mă miră că Andronic a recunoscut că i-a vrut răul lui Vîntu. A spus domnul Oprea. Dar eu cred că mai are multe de spus Oprea", a spus Anca Alexandrescu.