Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Anca Alexandrescu îi transmite un mesaj lui Florian Coldea, șeful spionilor, cel care a refuzat, în repetate rânduri, o confruntare în direct cu jurnalista, după dezvăluirile făcute de aceasta de la UNTOLD Dubai.

"Draga Florian! Florian Coldea! Dincolo de infractiunile cibernetice comise de finul tau Bogdan Maruntis alaturi de partnerul tau de Untold, Ovidiu Toma, au si furat identitatea unui domn care exista pentru ca eu l-am verificat cand am fost contactata! Nu-i bai ca se mai adauga un capat de acuzare la plangerea pe care o voi depune la DIICOT! Dar daca tot vor baietii astia ai tai sa se “joace” cu mine, haide sa aratam public toata discuția pe care am avut-o cu acesti pusti endorsati de tine! Nu inteleg de ce nu au publicat o ei in integralitate! Oare ceva ceva e adevarat din ce au scris? Pai da! Pentru ca in Ucraina au fost confiscate laptopurile Cryptodata si da, link ul trimis de la Reuters la acea data era real si il postez aici. Continutul fals este creat de voi🤷‍♀️

Cat despre legaturile cu rusii… urmeaza! Pana atunci ramane valid tot ceea ce am afirmat in emisiunile mele: faptul ca tu, Dumbrava si Cocoru sunteti in spatele acestor personaje care afiseaza o opulenta pe care nu o pot justifica, faptul ca ești nasul lui Maruntis, faptul ca Maruntis are multe multe case in conditiile in care si el si sotia in 2019 erau saraci lipiti dar si faptul ca mama finului tau a luat bani europeni pentru o spalatorie de masini la Buzau unde de fapt voi faceati criptomonede!

Tot finul tau a si donat un apartament de 140 000 de euro, in conditiile in care cu putin timp inainte statea cu chirie platita de stat si el si sotia sa aveau venituri modeste care nu justifica atatea proprietati! Dar cel mai clar e ca tu ai distrus vieti si ai facut dosare la comanda si iti promit ca voi face tot ce sta in puterile mele sa desecretizez audierile de la Parlament si sa adun cat mai multe marturii despre cum ai facut toate acele nenorociri! In plus am sa ma intreb zilnic la tv cum e posibil ca sotia ta sa mai fie sefa in SRI cand tu lucrezi cu astfel de personaje care fac infractiuni!

P.S. Ma astept si la alte mizerii in stilul tau insa te anunt ca nu ma tem!", a scris Anca Alexandrescu, pe Facebook.